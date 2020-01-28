Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasını taşıyan Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ele alındı.

Teklif üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin verdiği ortak kanun teklifinin, "mezarlık teklifi" olduğunu söyleyerek, "Keşke, daha başka kanunlarda da bir araya gelebilsek, önerdiğimiz teklifler de iktidar tarafından böyle olumlu karşılanmış olsa." diye konuştu.

Teklif ile Devlet Mezarlığı'na defnedilenlerin eşlerinin de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebileceğini dile getiren Türkkan, teklifte, eşlerin makam sahibinden önce vefat etmesi halinde de Devlet Mezarlığı'na defnedilmesinin önünün açıldığını belirtti.