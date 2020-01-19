HABER
  4. Rahşan Ecevit'in mezarına memleketi Şebinkarahisar'dan toprak gönderildi

Rahşan Ecevit'in mezarına memleketi Şebinkarahisar'dan toprak gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

Rahşan Ecevit'in mezarına memleketi Şebinkarahisar'dan toprak gönderildi

GİRESUN (AA) - Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün son yolculuğuna uğurlanacak Rahşan Ecevit'in cenazesine katılacaklarını söyledi.

İlçeden aldıkları toprağı, merhum Rahşan Ecevit'in mezarına bırakacaklarını belirten Yılancı, "Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit'in mezarına da Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız." dedi.

Yılancı, Şebinkarahisar halkının Rahşan Ecevit'i asla unutmayacağını ifade ederek kendisini her zaman saygı ve minnetle anacaklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründüCanlı yayında elbisesi düşen ünlü oyuncunun göğüsleri göründü
Maganda kurşunu parkta oturan gençleri vurduMaganda kurşunu parkta oturan gençleri vurdu
Isparta’da silahlı tartışma: 1 yaralıIsparta’da silahlı tartışma: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit giresun Rahşan Ecevit şebinkarahisar

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt’ta korkutan anlar! Doğalgaz borusu patladı

İstanbul'da korkutan anlar! Doğalgaz borusu patladı

Son dakika: Dışişleri'nden 'Yavuz' sondaj gemisiyle ilgili açıklama

Bakanlık açıkladı! 'Yavuz' kritik bölgede!

Son dakika! 27 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

Binlerce sivil Türkiye sınırına geliyor

Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesinin saati belli oldu

Kritik Erdoğan-Putin görüşmesinin saati belli oldu

İBB'den yeni uygulama: Kullanıma açıldı

İBB'den yeni uygulama: Kullanıma açıldı

Muğla'da Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.