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Rahvan atlar Ödemiş'te yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal Demircili Mahallesi'nde, bu yıl 9'uncusu düzenlenen rahvan at yarışları, 170 atın katılımıyla yapıldı.

Rahvan atlar Ödemiş'te yarıştı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal Demircili Mahallesi'nde, bu yıl 9'uncusu düzenlenen rahvan at yarışları, 170 atın katılımıyla yapıldı. Ödemiş Belediyesi ve Rahvan At Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen 9'uncu Demircili Rahvan At Yarışları, renkli görüntülere sahne oldu.
Ödemiş ile çevre il ve ilçelerden 170 namlı rahvan atın katıldığı yarışlar, gün boyu 'Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, 4'lü,3'lü, Tozkoparan ve İthal A' olmak üzere 9 kategoride yapılan yarışlara ilgi büyük oldu. Yarışları, Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi izledi. Zeybek gösterilerinin renk kattığı yarışlar öncesinde konuşan Mahmut Badem, 17 Mart 2019 tarihindeki yarışların Günlüce Mahallesi'nde yapılan yeni yarış alanında düzenleneceği müjdesini verdi.
İthal A kateagorisindeki ilk koşunun birincisi Bekir Pekcan oldu. Pekcan'a kupasını Başkan Badem verdi. Diğer kategorilerdeki yarışlar sürerken, dereceye girenler kupa ile ödüllendirilecek.

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Rahvan atlar Ödemiş'te yarıştıRahvan atlar Ödemiş'te yarıştıRahvan atlar Ödemiş'te yarıştıRahvan atlar Ödemiş'te yarıştı

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