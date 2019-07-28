HABER

Rahvan atları 75 bin TL ödül için yarıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 18:42 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, 4'üncüsü düzenlenen 'Rahvan At Yarışları'nda yaklaşık 100 at, 75 bin TL'lik para ödülü için yarıştırıldı.

Rahvan atları 75 bin TL ödül için yarıştırıldı

Hakan AKGÜN-Tayfur KARA/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, 4'üncüsü düzenlenen 'Rahvan At Yarışları'nda yaklaşık 100 at, 75 bin TL'lik para ödülü için yarıştırıldı.
Çarşamba Belediyesi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TSDF), Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen '4. Geleneksel Rahvan At Yarışları' kentteki Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı alanında gerçekleştirildi.
Yarışlara AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye Atlı Kızak Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halk katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Rahvan At Yarışları'nda 12 ayrı alanda yarış düzenlendi. Yaklaşık 100 atın yarıştırıldığı etkinlikte, toplam 75 bin TL'lik para ödülü dağıtıldı. Gün boyunca süren koşular sonrası yarış, ödül töreninin ardından son bulacak.

FOTOĞRAFLI

Rahvan atları 75 bin TL ödül için yarıştırıldıRahvan atları 75 bin TL ödül için yarıştırıldıRahvan atları 75 bin TL ödül için yarıştırıldı

PARTNERArtık bambaşka hayatları varArtık bambaşka hayatları var
Köpekler, ırk standartları için yarıştıKöpekler, ırk standartları için yarıştı
İstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldıİstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldı

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.