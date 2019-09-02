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Rahvan atların ‘Zafer’ koşusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği rahvan at koşusu heyecanlı ânlara sahne oldu.Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Rahvan At Yarışlarına Türkiye’nin farklı bölgelerinden 100 rahvan at katıldı.

Rahvan atların ‘Zafer’ koşusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği rahvan at koşusu heyecanlı ânlara sahne oldu.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Rahvan At Yarışlarına Türkiye’nin farklı bölgelerinden 100 rahvan at katıldı. Ürünlü Geleneksel Atlı Sporlar Tesisi’nde yapılan ve 9 farklı kategoride kıyasıya mücadelelerin yaşandığı organizasyona MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ile davetliler de katıldı. İsmet Büyükataman adına da bir at yarıştı. Büyükataman için yarışan rahvan, küçük orta kategorisinde birinciliği elde etti. Baş kategorisinde Mustafa Dinçbaş, baş altı kategorisinde Zafer Çavuşoğlu, büyük orta kategorisinde Şahap Gürsoy, deste kategorisinde Ahmet Alan, Dörtlü taylar kategorisinde Şerif Argın, üçlü taylar kategorisinde Mehmet Genelioğlu, Arap dörtnal kategorisinde Rıza Cihan ve yerli dörtnal kategorisinde de Engin Kesdoğan yarışmalarda ilk sırayı alan isimler oldu.
Organizasyonda dereceye girenlere kupaları, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik tarafından verildi.
Süleyman Çelik, ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada, Türk kimliğinin önemli bir parçası olan ve rahvan atlarının da rol aldığı geleneksel spor dallarını geleceğe taşımak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Rahvan atlarının yürüyüşü ve asilliğiyle yüzyıllardır süvarilerin, binicilerin gözdesi olduğunu belirten Çelik, “Rahvan atları, şeceresi bulunan, künyeye sahip, özenle yetiştirilen Türk atlarıdır. Katılan bütün sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Rahvan atların ‘Zafer’ koşusu

Rahvan atların ‘Zafer’ koşusu

Rahvan atların ‘Zafer’ koşusu

Rahvan atların ‘Zafer’ koşusu

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