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"Rahvan atlarına sahip çıkmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 20:21 | Son Güncelleme

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan: - "Rahvan atlarını kaybedersek Anadolu atlarının nesli tükenecektir. Bunlara sahip çıkmalıyız"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Prof. Dr. Ziya Gökalp Ceylan, "Rahvan atlarını kaybedersek Anadolu atlarının nesli tükenecektir. Bunlara sahip çıkmalıyız." dedi.

Manavgat Geleneksel Rahvan At Yarışlarına katılan Asbaşkan Prof. Dr. Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) katkılarıyla Bursa hipodromunda 3 Kasım’da Türkiye Rahvan At Yarışı Şampiyonasını gerçekleştireceklerini söyledi.

Rahvan at yarışlarında son yıllarda artış olduğunu dile getiren Ceylan, "Futbolun ve basketbolun dışında geleneksel spor dallarına ilgi gösteren halkımız da var. Manavgat'ta yapılan yarışta sıcak havaya rağmen bine yakın seyirci vardı. Bazı bölgelerde futbol maçlarından daha fazla, 20-30 bin seyirci kapasitesine ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

Rahvan atı ırkının korunması gerektiğine işaret eden Ceylan, federasyon olarak bu alanda çalışma yaptıklarını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığından da destek isteyen Ceylan, "Rahvan atlarını kaybedersek Anadolu atlarının nesli tükenecektir. Bunlara sahip çıkmalıyız. İnal Batu'nun babası Selahattin Batu, 1965 yılında Türkiye'yi karış karış gezerek at ırklarını belirlemiş ama bundan sonra başka bir çalışma yapılmamış. Türk atlarından dünyada tescili yapılmış tek bir ırk var, o da ahal teke, Türkmenistan'da." değerlendirmesinde bulundu.

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Manavgat rahvan atı Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asb

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