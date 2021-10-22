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Raif İnan'ın yapımcılığını üstlendiği İlk Türk Süper Kahraman Evreni T-World ne zaman çıkacak?

22.10.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de de ilgiyle izlenen Lost, Prison Break, Criminal Minds gibi dünya çapında dizilere imza atan Amerikalı ünlü yönetmen Bobby Roth, Türkiye’nin ilk süper kahraman evreni için İstanbul’a geldi.

Raif İnan'ın yapımcılığını üstlendiği İlk Türk Süper Kahraman Evreni T-World ne zaman çıkacak?

Son olarak Marvel’ın Agents of SHIELD dizisini çeken Roth, yakında çekimleri başlayacak olan iddialı projenin yönetmen koltuğuna oturdu. Yoğun hazırlıkları süren projenin yapımcılığını ise Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş üstlendi.

‘’BU PROJE İÇİN GELEN TÜM TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİM’’

Yapımcılarla İstanbul’da yemekte bir araya gelen Bobby Roth, daha önce de geldiği İstanbul’a hayran olduğunu ama kendisini bu topraklara âşık eden asıl özelliklerin; sıcakkanlı insanları ve geniş kültür mozaiği olduğunu söyledi.

Raif İnan'ın yapımcılığını üstlendiği İlk Türk Süper Kahraman Evreni T-World ne zaman çıkacak?

Proje için senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren çok heyecanlandığını söyleyen Roth, “Projeye son bir yılda önüme gelen 12 film ve 7 dizi projesi arasından karar verdim; çünkü yapılmış işlerden hem çok farklı hem de derinliği, söyleyeceği sözü ve felsefesi olan zeki bir senaryo. Uzun zaman sonra beni bu kadar heyecanlandıran bir projenin içinde olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Raif İnan'ın yapımcılığını üstlendiği İlk Türk Süper Kahraman Evreni T-World ne zaman çıkacak?

Proje kapsamında hazırlık aşaması için ülkeye gelen Bobby Roth, mekân seçimleri için de İstanbul, Bodrum, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Kapadokya’yı da dolaşacak.

Raif İnan'ın yapımcılığını üstlendiği İlk Türk Süper Kahraman Evreni T-World ne zaman çıkacak?

MARVEL VE DC EVRENLERİNE TÜRKİYE’DEN İDDİALI RAKİP: T-WORLD

Medya sektörünün başarılı isimlerinden Bülent Turgut, Raif İnan ve Erdal Bozkuş’un, T-World Entertainment çatısı altında yapımcılığını üstlendikleri proje, alanında uzman, uluslararası ve yerli isimlerden oluşan ekiple, Marvel ve DC evrenlerine rakip olarak seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Raif İnan'ın yapımcılığını üstlendiği İlk Türk Süper Kahraman Evreni T-World ne zaman çıkacak?

Mitolojisi ve arka planı 1200 yıllık bir zaman dilimine yayılan T-World Evreni’nin süper kahramanları, çevre sorunları, savaşlar, salgın hastalıklar gibi felaketlerle bir yıkıma doğu giden dünyada, daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele edecek. T-World’un hikâye evreni ve süper kahramanları ise Bülent Turgut ve başarılı yazar ve yönetici Halid S. Şimşek tarafından tasarlandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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