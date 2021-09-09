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Raif İnan tarafından yapımcılığının yapıldığı ‘Büyük Düşler Büyük İşler' programının sunucuları kimdir?

09.09.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan “Büyük Düşler Büyük İşler”, yeni sezonu ile ağustos ayı itibariyle yayınlanmaya başladı. Peki Raif İnan'ın yapımcılığını yaptığı ‘Büyük Düşler Büyük İşler' programının sunucuları kimdir? İşte detaylar...

Raif İnan tarafından yapımcılığının yapıldığı ‘Büyük Düşler Büyük İşler' programının sunucuları kimdir?

TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan “Büyük Düşler Büyük İşler”, yeni sezonu ile ağustos ayı itibariyle yayınlanmaya başladı. Yapımcılığını Bülent Turgut ve Raif İnan üstlendiği projenin ikinci sezonun ilk bölümü 13 Ağustos akşamı yayınlandı. Çocukların hayallerini gerçeğe dönüştüren projelere imza atan program, karış karış Anadolu topraklarındaki miniklerin hikayelerini dinliyor. Ulaş Albayrak, Ayşe Senem Göral, Doğan Akdoğan’ın sunumuyla ekrana taşınan “Büyük Düşler Büyük İşler” programı, çocukların hayallerine ulaşmasına katkı sağlıyor.

“Büyük Düşler Büyük İşler” ekibi, yeni sezonda 16 köy okulu gezerek çocukların hayallerine kavuşmasını sağlayan projelere imza attı. Yaklaşık 11 bin 400 kilometre yol kat eden ekip, yeni şehirler ve yeni hayalleri ekrana taşımaya devam ediyor. Kendi imkanları ile helikopter yapan Hataylı Hüseyin, Mersin’de yörük çadırlarının arasında gökyüzünü hayal eden Emir, Hayallerini ekrana taşımak için yönetmek olmak isteyen Mardinli Neyüle, Sinop’ta yaptıkları uçağı robotik kodlama ile uçurmayı düşleyen Behlül ve nicelerinin hikayelerini ekrana taşıyor. Programın yapımcılığını başarılı projeleri ile tanınan Bülent Turgut ve Raif İnan üstleniyor. “Büyük Düşler Büyük İşler” ekibi, çocukların hayallerine ışık tutmaya bu sezonda devam ediyor.

Anadolu topraklarını gezerek köy okullarındaki çocukların hayallerine ışık tutan “Büyük Düşler Büyük İşler” ekibi, yeni sezonu ile ekrana çıkmaya hazırlanıyor. Yeni maceralar, yeni hayallerin yer aldığı yeni sezon, çocukların ufkunu geliştirecek bölümlere sahip. Programın yeni bölümü 13 Ağustos saat 21.00’da TRT Belgesel ekranlarında yayınlandı. Çocukların uçsuz bucak hayal dünyalarındaki yenilikçi projeleri, hayata geçiren “Büyük Düşler Büyük İşler” programı, izleyicilerin beğenisini kazanan yapımlar arasında yer alıyor. Çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşturan “Büyük Düşler Büyük İşler” programının yönetmen koltuğunda Cihan Sağlam oturuyor.

“Büyük Düşler Büyük İşler” programı nedir?

TRT Belgesel ekranın yer alan ve yapımcılığını Bülent Turgut ve Raif İnan’ın yaptığı “Büyük Düşler Büyük İşler” programı, bir renovasyon projesi. İmkansızlıklar için sınırsız hayaller kuran çocukları hayallerine kavuşturma ve geleceğe umutla bakmalarını sağlayan proje çeşitli başarılara imza atıyor. İlk sezondan itibaren izleyenlerin beğenisini kazanan program Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Çocuklara ilham verecek atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenleyen program, köy okullarında çocukların zevkle çalışabileceği alanlar sunuyor. Bilim, resim, müzik, zeka oyunları ve beceri atölyeleri gibi farklı alanlara kavuşturan “Büyük Düşler Büyük İşler”, köy okullarındaki çocukların gelişimini destekliyor.

“Büyük Düşler Büyük İşler” sunucuları kimdir?

TRT Belgesel kanalının en sevilen programlarından biri olan “Büyük Düşler Büyük İşler”, çocukların hayal dünyalarından esinlenerek onlara keyifli bir çalışma alanı sunuyor. Beceri atölyeleri, tiyatro ve resim alanları, müzik enstrümanları gibi farklı imkanlar sağlayacak geleceğin sanatçılarına, bilim insanlarına yeni fırsatlar sunuyor. Çocukların gelişimlerini ve yaratıcılıklarını destekleyen atölyeler ve çalışmalar sağlayan program sayesinde hayal gücünün sınırları olmadığı vurgulanıyor. Büyük işlerin arkasında başarıların uçsuz bucaksız hayal gücü olduğuna inanan ekip, çocukların gelişimlerini desteklemek için farklı imkanları seferber ediyor. İlk bölümünden itibaren dikkatle takip edilen “Büyük Düşler Büyük İşler” programının arkasında güçlü bir ekip var. İç mimar Ayşe Senem Göral’ın sunuculuk yolculuğuna bu sezonda iki yeni isim dahil oluyor. Oyuncu Doğan Akdoğan ve sanat yönetmeni Ulaş Albayrak projeye dahil olarak yeni sezonda çocukların hayallerine kavuşmasını destekliyor.

“Büyük Düşler Büyük İşler” 3. sezon çekilecek mi?

Yayınlandığı ilk günden beri heyecanla takip edilen “Büyük Düşler Büyük İşler” programının ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Ağustos ayının ikinci haftası ekrandaki yerini alacak olan programın üçüncü sezon çekim hazırlıkları başladı. Çocuklara ışık tutacak projeleri Anadolu'nun her yerine yaymayı amaçlayan program ekibi hız kesmeden üçüncü sezonun için hazırlık yapıyor.

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