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Rainbow Six Siege Cadılar Bayramı etkinliği: Sugar Fright

OYUN HABERLERİ  | 28.10.2020 15:25 | Son Güncelleme

Ubisoft, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 5. Yıl 3. Sezon için yeni sınırlı süreli bir etkinlik duyurdu: Sugar Fright. 

Rainbow Six Siege Cadılar Bayramı etkinliği: Sugar Fright

Bu etkinlik, oyuncuların Rainbow Six Siege’de ilk kez yeniden canlanmasına olanak tanıyan ve yepyeni bir oyun modu olan Candy War’u getiriyor.

Bu etkinlik, 27 Ekim’den 10 Kasım’a kadar toplam iki hafta sürecek. Şeker ve ölümle dolu fantastik bir dünyada oyuncular kabuslarını defalarca yeniden yaşamak zorunda kalacak. Tek kaçış umutları, bu acımasız oyunu kazanmaya yetecek kadar şeker toplamak olacak.

Candy War’da oyuncuların, elendikten sonra rakiplerinin düşürdüğü şekerleri toplaması gerekiyor. Ancak Tom Clancy’s Rainbow Six Siege tarihinde ilk kez oyuncular yeniden dirilebilecek ve intikam alabilecek. Bu etkinlik, özellikle bu oyun modu için oluşturulmuş yepyeni bir haritada gerçekleşiyor ve bu harita yalnızca etkinliğin oynama listesi boyunca kullanılabilir.

Sugar Fright etkinliği; Zofia, Capitao, IQ, Nomad, Thermite, Castle, Ela, Frost, Goyo ve Pulse için özel kişiselleştirme içeren 30 benzersiz ögeye sahip kendi Koleksiyonuyla birlikte geliyor. Bu kukla tasarımları, oyuncuların Candy War modunu oynamak için bu operatörleri seçerek oyunda görebilecekleriyle aynıdır. Oyuncular özel bir Etkinlik Mücadelesi yoluyla Sugar Fright paketlerini kazanabilir, ana ekranın Paketler bölümünde her biri 300 R6 Kredisi veya 12500 Nam karşılığındaki paketleri satın alabilirler. Son olarak, her bir Operatörün özel, sınırlı süreli özelleştirme ögeleri, her biri için 1680 R6 Kredisi karşılığında Mağaza bölümünde Deste olarak satın alınabilir.

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