Rainbow Six Siege İçin Yeni Operatörler Yolda

Steel Wave isimli güncelleme ile oyuna eklenecek olan Ace ve Melusi oldukça eğlenceli detaylara sahipler. Savunma tarafında olan Melusi, Güney Afrikalı olarak karşımıza çıkacak. Ace ise saldırı konumunda Norveç kökenli bir operatör. Operatörlerle ilgili yayınlanan ilk kısa videoda özellikleri hakkında fazla bilgi edinemiyoruz. Şimdilik gözler, 18 Mayıs yani bugün Ubioft’un yayınlayacağı son videoda olacak.

Rainbow Six Siege Y4S3 Operatörleri Sızdı



