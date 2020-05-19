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Rainbow Six Siege İçin Yeni Operatörler Yolda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.05.2020 01:01 | Son Güncelleme

Ubisoft’un sevilen isimlerinden biri haline gelen Rainbow Six Siege, iki yeni operatörüne kavuşuyor.

Rainbow Six Siege İçin Yeni Operatörler Yolda

Yeni operatörler, geçtiğimiz yılın yaz aylarında sızıntı olarak Reddit’te ortaya çıkmıştı. Resmi açıklama şimdi Ubisoft‘tan geldi. Yeni operatörleri Ace ve Melusi isimleriyle karşılıyoruz.

Steel Wave isimli güncelleme ile oyuna eklenecek olan Ace ve Melusi oldukça eğlenceli detaylara sahipler. Savunma tarafında olan Melusi, Güney Afrikalı olarak karşımıza çıkacak. Ace ise saldırı konumunda Norveç kökenli bir operatör. Operatörlerle ilgili yayınlanan ilk kısa videoda özellikleri hakkında fazla bilgi edinemiyoruz. Şimdilik gözler, 18 Mayıs yani bugün Ubioft’un yayınlayacağı son videoda olacak.

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