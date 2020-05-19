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Rainbow Six Siege Yeni Yeni Operatör Videosu Yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.05.2020 01:03 | Son Güncelleme

Ubisoft’un geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı operatörleri Ace ve Melusi için yeni video yayınlandı!

Rainbow Six Siege Yeni Yeni Operatör Videosu Yayınlandı

Operation Steel Wave’in bir parçası olan operatörler hakkında yayınlanan detaylar ise şöyle; Savunma tarafında olan Melusi, Güney Afrikalı. Ace ise saldırı konumunda Norveç kökenli bir operatör.

Ace, kahramanlığıyla bilinen bir operatör. BM ortak operasyonunda Ace, Kali’nin hayatını kurtarmış. S.E.L.M.A isimli bir cihazla donatılan Ace, neredeyse tüm savunma araçlarını yok edebiliyor. Melusi, kötü bir yaralanmanın ardından ordudan istifa ederek yerel kadınları izleme, müdahale ve gözetim konusunda eğitmeye başladı. Melusi’nin en özel silahı ise Banshee. Doğrudan görüş alanında olan tüm saldırganlara yavaşlama etkisi uygular.

Yeni operatörler hakkında daha fazla oynanış detayını aşağıdaki Türkçe altyazılı videoda bulabilirsiniz. Bunların dışında oyunun belli haritalarında da değişiklikler mevcut. Bu değişimler hem oynanışı iyi anlamda düzeltiyor, hem de daha zorlu taktikler sizleri bekliyor. Operation Steel Wave, 19 Mayıs tarihinden itibaren test sunucularında yerini alacak.

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