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Rajapaksa, İsviçre Büyükelçiliği çalışanının kaçırılması iddiasıyla ilgili "kurbanın" kendisi olduğunu söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 16:58 | Son Güncelleme

Rajapaksa, İsviçre Büyükelçiliği çalışanının kaçırılması iddiasıyla ilgili "kurbanın" kendisi olduğunu söyledi

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, İsviçre Büyükelçiliği çalışanının kaçırılması iddialarıyla ilgili asıl "kurbanın" kendisi olduğunu ifade etti.

Rajapaksa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsviçre Büyükelçiliği yerel çalışanı Gania Banister Francis'in kaçırıldığı, cinsel saldırıya uğradığı ve bilgi vermeye zorlandığı iddialarıyla ilgili hükümetinin eleştirildiğini ve suçlandığını belirtti.

Kendisinin ve hükümetinin itibarının zedelenmeye çalışıldığını savunan Rajapaksa, "Şimdi açıkça görülüyor ki bu davada aslında kurban olan benim." ifadesini kullandı.

Sri Lanka'da kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve bilgi vermeye zorlandığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı Francis, iddialarının yalan olduğunu ortaya çıkması üzerine üç gün önce tutuklanmıştı.

Başsavcılık, Francis hakkında "adli makamlara uydurma deliller sunma ve Sri Lanka hükümetine karşı düşmanlık yaratmaya çalışma" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkarmıştı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sri Lanka yönetimine "ulusal hukuk ve uluslararası standartlara" bağlı kalması çağrısında bulunulmuştu.

Francis, 25 Kasım'da kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve büyükelçilikle ilgili bilgi vermeye zorlandığını ileri sürmüştü.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, olayı "çok ciddi ve kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirmiş ve Sri Lanka Büyükelçisini bakanlığa çağırarak konuyla ilgili soruşturma açılması talebinde bulunmuştu.

Sri Lanka hükümeti, müfettişler tarafından toplanan delillerin, kadının iddialarıyla örtüşmediğini açıklamıştı.

Kolombo yönetimi, Büyükelçiliğin Francis ve ailesini İsviçre'ye götürme talebini de reddetmişti.

- Cumhurbaşkanına "beyaz kamyonet" suçlaması

Sri Lanka'da Gotabaya Rajapaksa'nın 16 Kasım'da cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kardeşi Mahinda Rajapaksa'nın ülkeyi yönettiği 2005-2015 döneminde, gazetecileri ve aktivistleri hedef alan adam kaçırma, işkence ve ortadan kaybolma iddialarını soruşturan Sri Lankalı polis başmüfettişi Nishantha Silva ailesiyle İsviçre'ye kaçmıştı.

Rajapaksa'nın 22 Kasım'da geçici başbakan olarak atadığı kardeşi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa'nın iktidarı, özellikle gazetecilerin öldürüldüğü, kaçırıldığı ve taciz edildiği "kara bir dönem" olarak adlandırılıyor.

Kardeşinin cumhurbaşkanlığı döneminde savunma bakanı olan Gotabaya Rajapaksa da gazetecileri ve diğer muhalifleri kaçıran "beyaz kamyonet" biriminin arkasındaki kişi olmakla suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa isviçre Sri Lanka

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