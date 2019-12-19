Rajapaksa, İsviçre Büyükelçiliği çalışanının kaçırılması iddiasıyla ilgili "kurbanın" kendisi olduğunu söyledi

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, İsviçre Büyükelçiliği çalışanının kaçırılması iddialarıyla ilgili asıl "kurbanın" kendisi olduğunu ifade etti.

Rajapaksa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsviçre Büyükelçiliği yerel çalışanı Gania Banister Francis'in kaçırıldığı, cinsel saldırıya uğradığı ve bilgi vermeye zorlandığı iddialarıyla ilgili hükümetinin eleştirildiğini ve suçlandığını belirtti.

Kendisinin ve hükümetinin itibarının zedelenmeye çalışıldığını savunan Rajapaksa, "Şimdi açıkça görülüyor ki bu davada aslında kurban olan benim." ifadesini kullandı.

Sri Lanka'da kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve bilgi vermeye zorlandığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı Francis, iddialarının yalan olduğunu ortaya çıkması üzerine üç gün önce tutuklanmıştı.

Başsavcılık, Francis hakkında "adli makamlara uydurma deliller sunma ve Sri Lanka hükümetine karşı düşmanlık yaratmaya çalışma" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkarmıştı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sri Lanka yönetimine "ulusal hukuk ve uluslararası standartlara" bağlı kalması çağrısında bulunulmuştu.