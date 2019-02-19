HABER

Rajoy ayrılıkçı Katalanların davasında ifade verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:42 | Son Güncelleme

Eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 12 Katalan liderin yargılandığı davada 26 Şubat'ta şahit olarak ifade verecek

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'deki Yüksek Mahkeme, 12 Katalan liderin yargılandığı davada şahit olarak ifade vermek üzere eski Başbakan Mariano Rajoy'u 26 Şubat'ta mahkemeye çağırdı.

Yüksek Mahkeme, "devlete karşı ayaklanma" ile suçlanan 12 Katalan liderin yargılandığı davada şahit olarak dinlenecek önemli siyasetçileri, gelecek hafta mahkemeye çağırma kararı aldı.

Eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, eski Katalonya Hükümet Başkanı Artur Mas ve Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu Başkanı Roger Torrent'in de aralarında olduğu 6 siyasetçinin 26 Şubat'ta şahit olarak dinlenecekleri açıklandı.

Mahkemenin programına göre, eski İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, eski Maliye Bakanı Cristobal Montoro, eski İçişleri Bakanı Juan İgnacio Zoido ve eski Katalonya Özerk Yönetim Parlamento Başkanı Nuria de Gispert gibi diğer önemli siyasetçilerin 27 Şubat'ta, Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau ve Bask Hükümet Başkanı İnigo Urkullu'nun da 28 Şubat'ta ifade vermeleri öngörülüyor.

- "Katalonya halkı koyun değil"

Diğer yandan Yüksek Mahkemede devam eden davada bugün ifade veren tutuklu yargılanan sanıklardan eski Katalonya Hükümeti Başkanlık Bakanı Jordi Turull, "Katalonya halkı koyun değil, militarist değil. Kriterleri olan bir halk. Katalonya'yı ve bağımsızlık hareketini tanımıyorsunuz. Aşağıdan yukarıya doğru olan bir hareket." dedi.

Turull, 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen bağımsızlık ilanının "Katalan halkının çoğunluğunun hisleriyle örtüşen siyasi arzunun bir ifadesi" olduğunu savundu.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Savcılık, sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın ilk duruşmalarında Savcı Javier Zaragoza, "Bu, İspanya demokrasisinin savunulduğu bir davadır. Bu dava demokrasinin zaferidir." görüşünü savunmuştu.

Savcı Zaragoza'nın, "Katalonya'yı bağımsız bir devlet olarak yaratma süreci yasa dışıdır. Katalan halkının egemenliği yok İspanyol halkının egemenliği vardır. Sanıklar devleti pes ettirmek istiyorlar." sözleri dikkati çekmişti.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerde 25 yılla hakkında en fazla hapis cezası talep edilen eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ise kendisinin "siyasi tutuklu", davanın da "siyasi" olduğunu savunmuştu. Junqueras, "Yaptıklarımızın hiçbiri suç değil. Oy kullanmak suç değil çünkü böyle bir şey Ceza Yasası'nda yok." ifadelerini kullanmıştı.

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayrılıkçı Katalanların davası eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy İspanya

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar

İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Polis karşılık verdi, çatışma çıktı

İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.