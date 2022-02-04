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Rakamlar tedirgin edici gerçeği gözler önüne serdi! "Korona kanserden ölümleri artıracak"

04.02.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olan koronavirüs, 2 senedir dünyayı etkisi altına almış durumda. İnsanların hayat tarzlarının değişmesine neden olan Covid-19 aynı zamanda birçok hayati konunun ertelenmesine neden oldu. Bunlardan en önemlisi ise kanser hastalarının Covid-19 endişesi nedeniyle hastanelere gidememesi. Korana krizi nedeniyle kanser hastalarının tedavilerinde ve hastalığın erken teşhisinde yaşanan aksamaların kansere bağlı ölümleri artıracağı tahmin ediliyor.

Rakamlar tedirgin edici gerçeği gözler önüne serdi! "Korona kanserden ölümleri artıracak"

Korona krizinin en çok etkilediği düşünülen kanser hastaları, virüs kapma endişesi ile hastanelere gitmemeyi tercih ediyor. Bu durum hem tedavilerini hem de kanser sürecini etkiliyor. Diğer bir konu ise erken teşhisin yapılamaması.

DW'nin haberine göre; Almanya’da kanser hastalarına destek faaliyetleri yürüten Deutsche Krebshilfe (Alman Kanser Yardımı) kuruluşu, koronavirüs salgını sırasında kanser tedavileri ve ameliyatlarının azalması nedeniyle kansere bağlı ölüm vakalarının artacağı uyarısında bulundu.

KANSER HASTALARI PANDEMİDE GERİDE KALIYOR

Deutsche Krebshilfe Yönetim Kurulu Başkanı Gerd Nettekoven, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin Cuma günkü nüshasına yaptığı açıklamada, "Kanser hastaları genellikle pandemide geride kalıyor" dedi. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle kanser hastalarının tedavilerinde aksamalar oluştuğunu kaydeden Nettekoven, bu durumunda tedavileri geciktirdiğine işaret etti.

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Cuma günü Dünya Kanser Günü olması nedeniyle bir açıklama yapan Federal İstatistik Dairesi ise hastanelerde tedavi gören kanser hastalarının sayısının koronavirüs pandemisinin ilk yılı olan 2020'de yüzde 6 azalarak bir milyon 450 bine gerilediğini bildirdi. Aynı açıklamada yüzde beş daha az kanser ameliyatının gerçekleştirildiğine de vurgu yapıldı.

MUAYENELER İHMAL EDİLİYOR

Özellikle pandeminin başlangıcında kanserin erken teşhisine yönelik tıbbi uygulamaların, temas kısıtlamaları nedeniyle yapılamadığını söyleyen Nettekoven, meme kanserinin erken teşhisi için yapılan mamografi taramalarının da bundan ciddi şekilde etkilendiğini kaydetti. Uzman, birçok insanın da pandemi nedeniyle yoğunluk yaşayan sağlık sistemini daha da zora sokmamak için muayenelerini de ihmal ettiğini belirtti.

Nettekoven, erken teşhis muayenelerinin halen beşte bir oranında az yapıldığını belirterek, insanların bu muayeneleri ihmal etmemelerini ve şüpheli durumlarda mutlaka hekime başvurmalarını önerdi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) kanser
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