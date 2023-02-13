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Rakamları duyduğunda verdiği tepki... Bakanlık koruma altına alınan çocuk sayısını paylaştı! 90'ının kimliği...

13.02.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, deprem felaketinde kaybettiği canlarına ağlıyor. Bölgedeki acı tabloda, çocukların durumu da herkesin gündeminde. Ne kadar çocuğun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındığı da merak ediliyordu. Bakanlık verileri paylaştı. Buna göre, 762 çocuk koruma altına alınırken, 78 çocuk ailesine teslim edildi. 90 çocuğun ise henüz kimliği belirlenemedi. Canlı yayında Deniz Gürel verileri açıklarken Oğuz Haksever'in verdiği üzücü tepki de dikkatlerden kaçmadı.

Rakamları duyduğunda verdiği tepki... Bakanlık koruma altına alınan çocuk sayısını paylaştı! 90'ının kimliği...

Türkiye deprem felaketinin acısını yaşarken bir yandan da deprem bölgesindeki çocukların durumu merak ediliyor. Pek çok kişi sosyal medyada çocuklara yardımcı olmak istediğini dile getiriyordu. Depremden etkilenen ve koruma altına alınan çocukların sayısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanırken kimliği belli olmayan çocukların sayısı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

DEPREM SONRASI KAYIP ÇOCUKLAR İDDİALARI SONRASI BAKANLIK VERİLERİ PAYLAŞTI

TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayına bağlanarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının paylaştığı verileri duyurdu. Depremden etkilenen 762 çocuğun koruma altına alındığını belirten Gürel, bunların arasında ailesine teslim edilen çocuk sayısının ise 78 olduğunu söyledi. Öte yandan şu anda 544 çocuğun hastanede olduğu, 140 çocuğun da sevgi evlerine yerleştirildiği ifade edildi.

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Deprem felaketinin yaşandığı bölgedeki 762 çocuktan 672'sinin kimliği bilinirken tedavisi devam eden ya da sevgi evlerinde bulunan 90 çocuğun henüz kimliği belirlenemedi. 90 çocuğun ailesinin başvuru yapmadığı kaydedilirken ya ailelerinin çocuklarının nerede olduğunu bilmediği ya da ailelerinin bulunamadığı düşünülüyor. Öte yandan birçok ailenin de çocuğunu arama çalışmaları sürüyor. 90 çocuğun kimliği belirlenemezken bunların bir kısmının da hastanede devamı görmekte olduğu vurgulandı.

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Çocuğuna ulaşamayan anne ve babaların fotoğraflarını ve kimlik bilgilerini Bakanlığa ulaştırmalarının önemli olduğuna dikkat çekilirken umutsuzluğa kapılmamaları gerektiği de aktarıldı. Bu şekilde 16 çocuğun ailelerine ulaştırıldığı ifade edildi.

RAKAMLARI DUYDUĞUNDA VERDİĞİ TEPKİ...

Canlı yayında Deniz Gürel verileri açıklarken, rakamları duyduğunda Oğuz Haksever'in verdiği üzücü tepki de dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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