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Rakı şişesi 'silah' sayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:31 | Son Güncelleme

ERZURUM'da 7 yıl önce, girdiği marketten 2 şişe rakı ile üçlü sakız paketinin parasını ödemeden çıkan, kendisini fark eden güvenlik görevlisini de rakı şişesiyle başından yaralayan Abdulkerim Ö.'ye 'hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve hakaret' suçlarından Asliye Ceza Mahkemesince verilen 22 ay 27 günlük hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 7 yıl önce, girdiği marketten 2 şişe rakı ile üçlü sakız paketinin parasını ödemeden çıkan, kendisini fark eden güvenlik görevlisini de rakı şişesiyle başından yaralayan Abdulkerim Ö.'ye 'hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve hakaret' suçlarından Asliye Ceza Mahkemesince verilen 22 ay 27 günlük hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Bu kez Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Abdulkerim Ö. için Cumhuriyet Savcısı, güvenlik görevlisini yaraladığı rakı şişesini 'silah' saydı, 'yağma’ suçunun oluştuğunu belirterek, 15 yıla kadar hapsini istedi.
Olay, 27 Mart 2011'de merkez Yakutiye ilçesindeki bir markette meydana geldi. Abdulkerim Ö., girdiği marketten aldığı rakı şişesinden birini beline, diğerini ise montunun cebine koydu. Abdulkerim Ö., üçlü sakız paketi de alarak kasadan ödeme yapmadan dışarı çıkınca güvenlik görevlisi durumu fark etti. Güvenlik görevlisi E.U., Abdulkerim Ö.'den rakıları istedi. Ancak Abdulkerim Ö., rakı şişesi ile E.U.'nun başına vurarak yaraladı. Daha sonra E.U.'ya, "Seni öldüreceğim ben Erzurumluyum, kurtulamazsın elimden" diyerek küfretti. Market görevlilerinin çağırdığı polis tarafından Abdulkerim Ö., gözaltına alındı.
Abdulkerim Ö. hakkında Erzurum 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılanan Abdulkerim Ö., 'hırsızlık' suçundan 10, 'tehdit'den 5, 'kasten yaralama'dan 5 ve 'hakaret'ten 2 ay 27 gün olmak üzere toplam 22 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 13'üncü Ceza Dairesi'nde görüldü. Yargıtay, Abdulkerim Ö.'nün güvenlik görevlisini rakı şişesi ile yaralaması, tehdit ve hakaret içerikli sözlerinin yağma suçunu oluşturup, oluşturmadığına ilişkin delilleri takdir ve münakaşasının üst görevli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olduğu gözetilmeden, görevsizlik kararı yerine hüküm kurulduğunu belirterek bozdu.
Bozma kararı üzerine Abdulkerim Ö., bu kez 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Başka bir suçtan Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Abdulkerim Ö., duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada, Abdulkerim Ö.'nün güvenlik görevlisininin kullandığı rakı şişesini 'silah' saydı. Savcı, Abdulkerim Ö.'nün görevliyi rakı şişesi ile yaralamasının ve tehdit içerikli sözler söylemesinin yağma suçunu oluşturduğunu belirtti. Abdulkerim Ö.'nün 'yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla, 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Mütalaayı kabul etmeyen Abdulkerim Ö., çok alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını öne sürdü. Duruşma, sanık avukatının mütalaaya ilişkin savunmasını hazırlaması için ertelendi.

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