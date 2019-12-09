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Rakibi Gantz'dan, Netanyahu'ya "dokunulmazlık talebinden vazgeç" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 18:55 | Son Güncelleme

Rakibi Gantz'dan, Netanyahu'ya "dokunulmazlık talebinden vazgeç" çağrısı

KUDÜS (AA) - İsrail'in önde gelen partilerinden Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, yolsuzluk dosyaları nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "dokunulmazlık talebinden" vazgeçmesini istedi.

Benny Gantz, partisinin düzenlediği bir programda yaptığı konuşmada, İsrail'in yeni bir seçime gitmesini önlemek için "hala şanslarının" olduğunu savundu.

Dokunulmazlık talebinden vazgeçmesi halinde Netanyahu ile koalisyon görüşmelerine başlayabileceğini kaydeden Gantz, "Netanyahu, İsrail'in çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutmalı. Başbakan, kendisi çıkıp dokunulmazlık talebinden vazgeçtiğinin sözünü vermeli ve bunu bugün yapmalı. Dokunulmazlıktan vazgeçerse koalisyon görüşmelerinde yeniden masaya oturabiliriz." ifadelerini kullandı.

- Netanyahu, yılbaşına kadar dokunulmazlık talebinde bulunabilir

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği Netanyahu’nun iddianamesini 2 Aralık'ta İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein’e göndermişti.

Talep etmesi halinde Netanyahu'nun en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar İsrail Meclisine dokunulmazlık başvurusunda bulunması gerekiyor.

Netanyahu dokunulmazlık talebinde bulunup bulunmayacağına ilişkin henüz rengini belli etmese de mevcut aritmetik nedeniyle İsrail Meclisinin olası başvuruyu kabul etmesi zor görünüyor.

İsrail Başbakanı'nın talep etmesi halinde Meclisin bu başvuruya ilişkin kararını vermesi, ülkede koalisyonun kurulamaması ve erken seçim ihtimali nedeniyle uzun zaman alabilir.

Nitekim hükümetin kurulamaması nedeniyle Mecliste Netanyahu'nun dokunulmazlık talebini görüşecek İçişleri Komisyonu da oluşturulamıyor. Söz konusu komisyonun oluşturulabilmesi için ülkede önce hükümetin kurulması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Benny Gantz Binyamin Netanyahu israil

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