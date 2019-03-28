HABER

"Rakibim Ankara siyasetine çabuk alışmış"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 17:21 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş: - "Benim hakkımda ne açılmış bir vergi davası ne bir suç ne bir soruşturma var ama rakibim Ankara siyasetine çabuk alışmış. Kendisi hakkında hiçbir yerde konuşmamama rağmen kalkıp bu şekilde konuşması çok yanlış"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Benim hakkımda ne açılmış bir vergi davası ne bir suç ne bir soruşturma var ama rakibim Ankara siyasetine çabuk alışmış. Kendisi hakkında hiçbir yerde konuşmamama rağmen kalkıp bu şekilde konuşması çok yanlış." dedi.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 28. Dönem 12. Meclis Toplantısı'na katılan Yavaş, Ankaralı esnafın taleplerini belirlemek için yaptıkları ankette ekonomik kalkınmanın ilk sırada yer aldığını söyledi.

Ankara ticaretini canlandırmak için ATO'nun da ortak olduğu fuar alanı projesini bitireceğini vurgulayan Yavaş, "Fuar alanını bitirdiğimiz zaman istihdam sağlanacak. Çubuk, Pursaklar ve Akyurt'ta onlarca otel inşa edilecektir. Fuar alanında da insanlar ürettikleri malları pazarlayacak, satacak. Orada ürünler satıldıkça daha çok istihdam imkanı doğacak." diye konuştu.

Siteler esnafının üretim yapabilmesi için yeni alanlar oluşturacağını anlatan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesine alacakları ürünlerde yerli üretim olma şartını arayacaklarını aktardı.

- "Biz projelerimizi konuşuruz"

Rakibi AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin kendisi hakkında sarf ettiği "Sokağa çıkmaması gerekiyor." sözlerine cevap veren Yavaş, şöyle devam etti:

"Bunlar çok ayıp şeyler. Benim hakkımda ne açılmış bir vergi davası ne bir suç ne bir soruşturma var ama rakibim Ankara siyasetine çabuk alışmış. Kendisi hakkında hiçbir yerde konuşmamama rağmen kalkıp bu şekilde konuşması çok yanlış. Ama minibüsüne binenlere bakarsanız, tahsilatçı falan lafı ediyor, mafyaya tahsilat yaptırmak isterken gözaltına alınan, denetimli serbestlikle gezen insan ile beraber geziyor. Bunları mı konuşturacaksınız?

Biz projelerimizi konuşuruz. Bunlar konuşulmasaydı ben yine konuşmayacaktım. Onun için bunlar konuşulacaksa herkes için malzeme çok. Bu suçlamaları neye dayanarak, nasıl yapıyorsunuz? Dolayısıyla siyasi ahlak ve etiğe sığmayan davranışlar."

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de katıldığı programda, ATO Başkanı Gürsel Baran katılımcılara ve Yavaş'a teşekkür etti.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Bakan Pakdemirli: “Türkiye hasılada Avrupa’da birinci sırada”Bakan Pakdemirli: “Türkiye hasılada Avrupa’da birinci sırada”
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ta(2)İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ta(2)
Anahtar Kelimeler:
ato CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş seçim2019

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.