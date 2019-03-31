HABER

Rakip olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'ne bir süredir küs olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı.

Rakip olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'ne bir süredir küs olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı.
Orhangazi ilçesinin 210 seçmenli Heceler Mahallesi'nde mevcut muhtar Ali Sevinç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ikinci dönem muhtar olabilmek için yeniden aday oldu. Babasıyla uzun süredir küs olan oğlu Zafer Sevinç de muhtarlığa adaylığını koydu. Yaklaşık 2 aydır seçim çalışmalarını sürdüren baba Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç, sabah saatlerinde mahalleye kurulan 1098 Nolu sandıkta oylarını kullandı. Muhtar Ali Sevinç, seçim gününün gelip çattığını belirtip, mahalleleri için hayırlı olması temennisinde bulundu. Ali Sevinç, "7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun" dedi.
Oğlu Zafer Sevinç ise "Biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Rakip olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
(Özel) Ünlü iş adamı İnan Kıraç oyunu kullandı(Özel) Ünlü iş adamı İnan Kıraç oyunu kullandı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan oyunu kullandıDenizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Seçim görevlilerini taşıyan minibüs yolda kaldı!

Seçim görevlilerini taşıyan minibüs yolda kaldı!

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.