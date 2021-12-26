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  4. Rakiplerine fark attı, yine de 'doymadım' dedi! İzleyenler alkışlarla destek verdi

Rakiplerine fark attı, yine de 'doymadım' dedi! İzleyenler alkışlarla destek verdi

26.12.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yeni yıl için alışveriş yapan onlarca kişi Altındağ'daki fuar alanına akın etti. Alanda en çok dikkat çeken etkinliklerden biri de ıslak hamburger yeme yarışması oldu. Birinci olan kişinin, sabah 3 ekmek, 5 şiş de cağ kebabı yedikten sonra yarışmaya katıldığı, ona rağmen rakiplerini geçtiği öğrenildi. Yarışmanın ardından sirk gösterisi de düzenlendi.

Rakiplerine fark attı, yine de 'doymadım' dedi! İzleyenler alkışlarla destek verdi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi, yeni yıl hediyelik eşya, sokak lezzetleri ve sirk gösterilerinin olduğu etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Fuar alanının girişinde bulunan stantlarda, hamsiden kokorece, ıslak hamburgerden cağ kebabına, mıhlamadan kavurmaya birçok sokak lezzeti bulunuyor. Alan içinde çeşitli yılbaşı hediyeleri ve yöresel lezzet stantları bulunurken, sirk gösterisine çocuklar ve büyükler yoğun ilgi gösteriyor.

ISLAK HAMBURGER YARIŞMASI

Islak hamburger standında yapılan ıslak hamburger yeme yarışmasında yarışan 6 yarışmacı önlerine konulan dört burgeri bitirmeye çalıştı. Dört erkek ve iki kadından oluşan yarışmacılardan bir dakika içerisinde hedeflenen hamburger sayısını bitirmeleri istendi. Yarışma sonunda İbrahim Çakmak isimli yarışmacı rakiplerine fark atarak birinci oldu.

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“SABAH EN AZ 3 EKMEK YEDİM”

Islak hamburger yeme yarışmasında şampiyon olmasına rağmen doymadığını aktaran İbrahim Çakmak, "Yarışma hiç zorlu değildi. Benim için kolaydı. Sabah en az üç ekmek yedim, beş şiş de cağ kebabı yedim" ifadelerine yer verdi.

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“KALAN HAMBURGERİ RAKİBİME İKRAM ETTİM”

Islak hamburger yeme yarışmasının iddialı isimlerinden Rıdvan Civelek ise, “Yarışmaya gelmeden önce yemek yemedim ama ıslak hamburger güzel olduğu için tadını çıkartmak istedim. Fazla bir tane hamburgerim kaldı onu da kazanan yarışmacı arkadaşıma ikram ettim” diye konuştu.

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"RAKİPLERİM ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

İki tane hamburger yiyebileceğini ve zorlu rakiplerine rağmen, organizasyona katılım sağlamanın bir cesaret göstergesi olduğunu aktaran diğer yarışmacı ise, “Sözümün arkasındayım ikiye yaklaştım. Tadı güzeldi. Süre kısıtlaması olmasa tadına vararak yerim. Kendime göre güzel bir performanstı. Rakiplerim çok güçlüydü. Ayrıca rakip olarak katılmak iyi bir medeni cesaret göstergesiydi” değerlendirmesinde bulundu.

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Fuar alanındaki sirk gösterisine çocukları ile gelen bir vatandaş, “Sirk eğlenceli geçiyor, çocuklar da çok eğleniyor. Okulda biletler dağıtıldı biz de oradan duyduk. Biraz önce top çevirme gösterisi, palyaço gösterisi ve halka çevirme gösterisi oldu” dedi.

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İHA

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