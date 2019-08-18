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Rakka Unutuldu mu?

18.08.2019 17:59 | Son Güncelleme

Rakka bir zamanlar IŞİD’in başkenti olarak kabul ediliyordu. Kent, IŞİD’den kurtarılmasından yaklaşık 2 yıl sonra şimdilerde yeniden toplarlanma çabasında. Ancak yerel yetkililer ve bölge halkına göre, yeniden inşa çalışmaları için çok az para var

Rakka Unutuldu mu?

Rakka bir zamanlar IŞİD’in başkenti olarak kabul ediliyordu. Kent, IŞİD’den kurtarılmasından yaklaşık 2 yıl sonra şimdilerde yeniden toplarlanma çabasında. Ancak yerel yetkililer ve bölge halkına göre, yeniden inşa çalışmaları için çok az para var.

Kentteki savaş normal bir hayatın bütün beklentilerini yok etmiş durumda.

Ekim 2017’de kentin terör örgütünden kurtarılması için 3 ay boyunca çatışmalar yapıldı. Bu çatışmalar kentin altyapısını enkaza çevirmiş durumda.

Yerel yetkililer IŞİD’in kentten temizlenmesine yardım eden uluslararası koalisyondan şikayetçi. Yetkililer uluslararası koalisyonun Rakka’nın yeniden inşası konusuna ilgisini kaybettiğini, dikkatlerin IŞİD’den kurtarılan diğer bölgelere kaydığını belirtiyor.

Rakka Sivil Konseyi’nden Abdullah Aryan, “Üst düzey koalisyon yetkilileriyle görüşmeye alışmıştık. Ama şimdi sadece Fransa Savunma Bakanlığı ya da İngiltere Tarım Bakanlığı ya da Amerikan yönetiminde sivil toplumdan sorumlu bir çalışan ziyarete geliyor” diyor.

Rakka Sivil Konseyi kentin kurtuluşu için verilen savaş sırasında kuruldu. Ve büyük oranda kentin yeniden inşasından sorumlu.

Ancak kaynak yetersizliği daha fazla kişinin geri dönüşünün sağlanması amacıyla onları hayati hizmetlere odaklanmaya zorlamış.

Rakka Yeniden Yapılanma Komitesi’nden Abdullah Al-Ali, “Yolları ve köprüleri onarmak için basit yöntemler uygulamak zorunda kaldık. Kentteki başka bölgelerden enkaz kalıntısı getirdik ve köprülerle yollar için dolgu malzamesi olarak kullandık. Bu acil çözümden başka çok az paramız var” ifadelerini kullanıyor.

Fırat Nehri üzerindeki 9 köprü ve yakınlarındaki sulama kanalları IŞİD’e karşı savaşta zarar gördü.

Bunlardan sadece üçü onarıldı.

Rakka’ya dönenler büyük enkaz yığınlarıyla karşılaşıyor.

Abdülkerim İsa da onlardan biri. İsa, “Mülklerimiz enkaz halindeydi. Bu bina yıkılmıştı. Onlar yaptı. Fakat diğer evin sahibinden yeniden inşa için 1 milyar Suriye poundu istediler. Fakat ev sahibinin bu kadar parası yoktu. Aile bu nedenle rejimin kontrolundaki bölgeye gitti” diyor.

Çok kötü durumdaki bölge ekonomisi dönenlere ‘değdi mi’ sorusunu sorduruyor.

Um Hasan, “Ekonomik durum kötü. Pazar hareketleri yavaş ve fiyatlar çok yüksek. Ve elektrik de yok” sözleriyle kentteki sorunları özetliyor gibi.

Rakka’da hızlı bir gelişme olmaması durumunda yerel yetkililer aşırıcılığın kentte ve diğer alanlarda yeniden artacağını belirtiyor.

Rakka Sivil Konseyi’nden Aryan, “Terörle savaş sadece askeri açıdan olmuyor. Eğer tarım eğitimine ve sağlık sistemine önümüzdeki 10 yılda önem vermezsek yeni nesil teröristler ortaya çıkacak” diyerek tehlikeye dikkat çekiyor.

Amerika geçen yıl Suriye’nin kuzeydoğusuna 230 milyon dolar yardım kesintisine gitti. Washington, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve IŞİD karşıtı koalisyonda yer alan diğer ülkelerin katkılarına güveniyor.

Washington’un kesintilerine rağmen Amerika Suriye’ye hala tek başına en fazla insani yardım yapan ülke. Amerika, savaşın başlamasından bu yana Suriye’ye 8 milyar 1 milyon dolar insani yardım yaptı.

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