Rakka Unutuldu mu?

Rakka Sivil Konseyi’nden Abdullah Aryan, “Üst düzey koalisyon yetkilileriyle görüşmeye alışmıştık. Ama şimdi sadece Fransa Savunma Bakanlığı ya da İngiltere Tarım Bakanlığı ya da Amerikan yönetiminde sivil toplumdan sorumlu bir çalışan ziyarete geliyor” diyor.

Rakka bir zamanlar IŞİD’in başkenti olarak kabul ediliyordu. Kent, IŞİD’den kurtarılmasından yaklaşık 2 yıl sonra şimdilerde yeniden toplarlanma çabasında. Ancak yerel yetkililer ve bölge halkına göre, yeniden inşa çalışmaları için çok az para var.

Ancak kaynak yetersizliği daha fazla kişinin geri dönüşünün sağlanması amacıyla onları hayati hizmetlere odaklanmaya zorlamış.

Rakka Yeniden Yapılanma Komitesi’nden Abdullah Al-Ali, “Yolları ve köprüleri onarmak için basit yöntemler uygulamak zorunda kaldık. Kentteki başka bölgelerden enkaz kalıntısı getirdik ve köprülerle yollar için dolgu malzamesi olarak kullandık. Bu acil çözümden başka çok az paramız var” ifadelerini kullanıyor.

Fırat Nehri üzerindeki 9 köprü ve yakınlarındaki sulama kanalları IŞİD’e karşı savaşta zarar gördü.

Bunlardan sadece üçü onarıldı.

Rakka’ya dönenler büyük enkaz yığınlarıyla karşılaşıyor.

Abdülkerim İsa da onlardan biri. İsa, “Mülklerimiz enkaz halindeydi. Bu bina yıkılmıştı. Onlar yaptı. Fakat diğer evin sahibinden yeniden inşa için 1 milyar Suriye poundu istediler. Fakat ev sahibinin bu kadar parası yoktu. Aile bu nedenle rejimin kontrolundaki bölgeye gitti” diyor.

Çok kötü durumdaki bölge ekonomisi dönenlere ‘değdi mi’ sorusunu sorduruyor.

Um Hasan, “Ekonomik durum kötü. Pazar hareketleri yavaş ve fiyatlar çok yüksek. Ve elektrik de yok” sözleriyle kentteki sorunları özetliyor gibi.