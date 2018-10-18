Rakka'da toplu mezarlardaki siviller yeniden defnediliyor

RAKKA/ANKARA (AA) - ÖMER KOPARAN/ADHAM KAKO/LEVENT TOK - Suriye'de bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Rakka'nın YPG/PKK'nın işgaline girmesinin üzerinden bir yıl geçerken, kentteki çatışmalarda ölen sivillerin cesetleri toplu mezarlardan çıkarılarak defnediliyor. Rakka, 17 Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle terör örgütü YPG/PKK tarafından DEAŞ'tan ele geçirilmişti. Geçen bir yılda kentte birçok toplu mezar bulundu. Çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin ailelerinin ihbarları üzerine açılan mezarlardan alelade gömülmüş çok sayıda ceset çıkarılıyor. Yakınları, cesetleri İslami usullere uygun defnetmek üzere mezarlıklara götürüyor. AA, il merkezindeki eski cami mevkisinde süren çalışmaları görüntüledi. - "Bu alanda 50 ila 80 cesedin olduğu ortaya çıktı" YPG/PKK, Rakka'daki işgalini kalıcı hale getirmek için sözde sivil meclis kurmuş, bölgenin Arap toplumunun yönetiminde olduğu görüntüsünü verebilmek için bazı Araplara önemsiz, sembolik görevler vermişti. Bu görevlilerden biri olan ve kentte kontrolsüz biçimde gömülen cenazelerle ilgili işleri koordine eden sözde Rakka sivil meclisi üyesi İlyas Hamis, AA muhabirine toplu mezar alanında yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün önce ailelerden ihbar aldıklarını söyledi.

Hamis, "Şu an eski cami denilen alanda çalışma yapıyoruz. Bu alanda 50 ila 80 cesedin olduğu ortaya çıktı." dedi. Hamis, cesetlerin büyük kısmının düzensiz şekilde gömüldüğünü, şu ana kadar yaklaşık 30 ceset çıkarıldığını belirtti. - "Rakka’ya hava saldırıları sırasında oğlumu aceleyle buraya gömmüştük" Bu alana oğlunu gömmek zorunda kalan Mahmut Ahmet, oğlunun Rakka'da geçen sene ABD'nin hava saldırılarında öldüğünü söyledi. Ahmet, "Rakka’ya hava saldırıları sırasında oğlumu aceleyle buraya gömmüştük. O dönem yoğun hava saldırıları olduğu için onu başka bir mezarlığa gömemedik." dedi. Oğlunu gömdükten sonra Rakka'dan kaçtıklarını belirten Ahmet, "Geçici olarak buraya gömüp daha sonra bir şekilde onun cesedini çıkartıp başka yere gömeriz diye düşündük. Ancak geri döndükten sonra mezarını bulmakta zorluk çektik. O vakit burada sadece 4 kişi gömülüydü. İnsanlar Rakka'dan göç ederken 100'den fazla kişiyi daha buraya gömmüşler." diye konuştu. Ahmet, oğlunun cesedinin çıkarılması ve bir mezarlığa gömülmesi için sırasını beklediğini dile getirdi.