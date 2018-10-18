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Rakka'da toplu mezarlardaki siviller yeniden defnediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 09:48 | Son Güncelleme

Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'tan YPG/PKK işgaline geçmesinin üzerinden bir yıl geçti - AA, ABD saldırıları ve DEAŞ-YPG/PKK çatışmalarında hayatını kaybeden sivillerin cesetlerinin topluca gömüldükleri mezarlardan çıkarılmasını görüntüledi - Rakkalılar alelacele toplu mezarlara bıraktıkları yakınlarının cenazelerini, usüllere göre defnedebilmek için toprak altından çıkarmaya çalışıyor

RAKKA/ANKARA (AA) - ÖMER KOPARAN/ADHAM KAKO/LEVENT TOK - Suriye'de bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Rakka'nın YPG/PKK'nın işgaline girmesinin üzerinden bir yıl geçerken, kentteki çatışmalarda ölen sivillerin cesetleri toplu mezarlardan çıkarılarak defnediliyor.

Rakka, 17 Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle terör örgütü YPG/PKK tarafından DEAŞ'tan ele geçirilmişti.

Geçen bir yılda kentte birçok toplu mezar bulundu.

Çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin ailelerinin ihbarları üzerine açılan mezarlardan alelade gömülmüş çok sayıda ceset çıkarılıyor. Yakınları, cesetleri İslami usullere uygun defnetmek üzere mezarlıklara götürüyor.

AA, il merkezindeki eski cami mevkisinde süren çalışmaları görüntüledi.

- "Bu alanda 50 ila 80 cesedin olduğu ortaya çıktı"

YPG/PKK, Rakka'daki işgalini kalıcı hale getirmek için sözde sivil meclis kurmuş, bölgenin Arap toplumunun yönetiminde olduğu görüntüsünü verebilmek için bazı Araplara önemsiz, sembolik görevler vermişti.

Bu görevlilerden biri olan ve kentte kontrolsüz biçimde gömülen cenazelerle ilgili işleri koordine eden sözde Rakka sivil meclisi üyesi İlyas Hamis, AA muhabirine toplu mezar alanında yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün önce ailelerden ihbar aldıklarını söyledi.

Hamis, "Şu an eski cami denilen alanda çalışma yapıyoruz. Bu alanda 50 ila 80 cesedin olduğu ortaya çıktı." dedi.

Hamis, cesetlerin büyük kısmının düzensiz şekilde gömüldüğünü, şu ana kadar yaklaşık 30 ceset çıkarıldığını belirtti.

- "Rakka’ya hava saldırıları sırasında oğlumu aceleyle buraya gömmüştük"

Bu alana oğlunu gömmek zorunda kalan Mahmut Ahmet, oğlunun Rakka'da geçen sene ABD'nin hava saldırılarında öldüğünü söyledi.

Ahmet, "Rakka’ya hava saldırıları sırasında oğlumu aceleyle buraya gömmüştük. O dönem yoğun hava saldırıları olduğu için onu başka bir mezarlığa gömemedik." dedi.

Oğlunu gömdükten sonra Rakka'dan kaçtıklarını belirten Ahmet, "Geçici olarak buraya gömüp daha sonra bir şekilde onun cesedini çıkartıp başka yere gömeriz diye düşündük. Ancak geri döndükten sonra mezarını bulmakta zorluk çektik. O vakit burada sadece 4 kişi gömülüydü. İnsanlar Rakka'dan göç ederken 100'den fazla kişiyi daha buraya gömmüşler." diye konuştu.

Ahmet, oğlunun cesedinin çıkarılması ve bir mezarlığa gömülmesi için sırasını beklediğini dile getirdi.

- Toplu mezarlardan şimdiye kadar yaklaşık 3 bin ceset çıkarıldı

"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağının geçen haftaki raporunda, "Rakka sivil meclisi kentteki cesetlerin toplanması, enkazın kaldırılması, mayın ve patlayıcıların temizlenmesi için koalisyon güçlerinden para desteği almıştı. Ancak meclis bu konuda neredeyse hiçbir şey yapmıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Raporda, Rakka kent merkezinde şu ana kadar bulunan toplu mezarlardan çoğu sivil yaklaşık 3 bin cesedin çıkarıldığı belirtilmişti.

- Rakka'da insani kriz sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK, bir yıldır Rakka'da, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini uyguluyor. Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında el koyduğu evleri sahiplerine teslim etmiyor. Koalisyonun yoğun hava saldırıları sonucu neredeyse tamamı harabeye dönen kent merkezinde siviller, yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen az sayıdaki sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Terör örgütü YPG/PKK, muhaliflerle irtibatlı oldukları bahanesiyle pek çok sivili rastgele alıkoyuyor.

Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Rakka, 17 Ekim 2017'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 14 Aralık 2017'deki raporunda, DEAŞ karşıtı operasyonda Kasım 2016- Ekim 2017 döneminde toplam 2 bin 323 sivilin öldüğünü açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Koalisyon Güçleri Rakka toplu mezar YPG/PKK

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