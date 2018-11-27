Rakka’da Yeni Bir Toplu Mezar Bulundu

Suriye’de bir zamanlar IŞİD’in sözde halifeliğinin başkenti ilan ettiği Rakka’da bugüne kadarki en büyük toplu mezarlardan biri bulundu. Yerel bir yetkili, alanda şu ana kadar 500’ün üzerinde cesedin ortaya çıkarıldığını ve hala da yeni kalıntıların bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Amerika’nın desteğiyle geçen yıl düzenlenen geniş çaplı hava ve kara operasyonlarının ardından Rakka, IŞİD’den temizlenmişti ancak kurtarma ve ilk yardım ekipleri kentin içi ve çevresinde toplu mezarlar tespit etmeyi sürdürüyor.

Mezarlığa bulunduğu mahallenin adı olan Panorama ismi verildi. Panorama’da 1500 civarında cesedin bulunduğu tahmin ediliyor. Çalışmalarda görev alan yerel yetkililerden Hammud el-Şavakh, şu ana kadar bulunan 516 cesedin IŞİD militanları ve sivillere ait olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Bölgede halen yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Uluslararası insan hakları gruplarıysa, çalışmalarda görev alan yerel grupların adli tıp uzmanlığı ve insan kaynakları bakımından ihtiyaç duydukları desteği görmediklerinden endişe duyduklarını ifade ediyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Sara Kayyali, “Zamana karşı yarışıyoruz. Cesetler hızla çürüyor. Eğer bu cesetler doğru biçimde muhafaza edilmezse, bu durum, işlenen suçların hesabını sorma girişimlerimizde bu kanıtların önemli kısmının kaybolabileceği anlamına geliyor” diye konuştu.

