HABER

Rakka'da, YPG/PKK'ya boykot çağrısı büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 18:54 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'da, Sabha aşiret lideri Huveydi'nin öldürülmesinin ardından başlatılan boykota, El Huleysat aşireti desteğini bildirdi

İDLİB (AA) - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'da Sabha aşiret lideri Beşir Faysal Huveydi'nin öldürmesinden sorumlu tutulan terör örgütünün boykot edilmesi çağrısına, El Huleysat aşireti de katıldı.

El Huleysat aşiretinden yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'ya muhalifliğiyle bilinen Huveydi'nin öldürülmesinden terör örgütünü sorumlu tutan Sabha aşiretinin boykot çağrısına, liderin kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkana kadar destek verileceği bildirildi.

Açıklamada, "Aşiret liderinin öldürmesini şiddetle kınıyoruz. El Huleysat aşireti olarak, sesimizi Sabha ile El Velde aşiretinin sesine katıyoruz. Diğer aşiretleri de safları sıkılaştırmaya ve örgütü boykot etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Rakka ilinin meşru temsilcisi olan halkına iade edilmesi çağrısında bulunuldu.

Sosyal medyada cinayeti kınayan aşiretler, "Beşir Faysal Huveydi cinayetinde fail ortaya çıkana kadar örgütle iş birliği yapan herkes, asker ya da sivil haindir." açıklaması yaptı.

Sabha aşiretinin boykot çağrısına El Velde aşireti desteğini bildirmişti.

Terör örgütüne muhalifliğiyle bilinen Huveydi, dün terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka il merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Sabha aşiret mensuplarının, taziyeye gelen terör örgütünün desteklediği Rakka Meclisi Eşbaşkanı Leyla Mustafa'yı kovduğu dikkati çekmişti.

Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Suriye'nin Rakka şehri, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava destekli operasyonu sonucu 17 Ekim 2017'de terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.

PARTNERSadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...Sadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...
KKTC'de 10 Kasım tartışmasıKKTC'de 10 Kasım tartışması
Zonguldak'ta robotik kodlama şenliğiZonguldak'ta robotik kodlama şenliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşir Faysal Huveydi El Huleysat el velde Rakka Sabha YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Yarın saat 08.00'de başlıyor

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.