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Rakun 9'uncu kattan atladı, yoluna devam etti

İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

ABD’nin New Jersey eyaletinde bir rakun, bir binanın 9'uncu katından aşağı düştü. Rakun olayı yara almadan atlattı.

İlginç olay, Ocean City’de yaşandı. Bir rakunun, binanın 9'uncu katında duvara tutunmuş halde durduğu görüldü. Oraya nasıl çıktığı bilinmeyen hayvan, gücü tükenince kendini boşluğa bıraktı.

Rakun, insanların çığlıkları eşliğinde zemindeki kuma düştü. Ayakları üzerine düşen ve yaralanmayan hayvan, ardından da hızla bölgeden uzaklaştı.

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rakun ABD

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