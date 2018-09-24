Rakun 9'uncu kattan atladı, yoluna devam etti

İlginç olay, Ocean City’de yaşandı. Bir rakunun, binanın 9'uncu katında duvara tutunmuş halde durduğu görüldü. Oraya nasıl çıktığı bilinmeyen hayvan, gücü tükenince kendini boşluğa bıraktı.

Rakun, insanların çığlıkları eşliğinde zemindeki kuma düştü. Ayakları üzerine düşen ve yaralanmayan hayvan, ardından da hızla bölgeden uzaklaştı.



