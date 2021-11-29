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Ralf Rangnick: Manchester United'ı sezon sonuna dek çalıştıracak Alman menajer

29.11.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester United, menajerlik görevine sezon sonuna kadar geçici olarak Alman teknik direktör Ralf Rangnick'i getirdi. Rangnick, çalışma izni almasıyla birlikte takımın başına geçecek.

Ralf Rangnick: Manchester United'ı sezon sonuna dek çalıştıracak Alman menajer

İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Manchester United, menajerlik görevine sezon sonuna kadar geçici olarak Alman teknik direktör Ralf Rangnick'i getirdi. Rangnick, çalışma izni almasıyla birlikte takımın başına geçecek.

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımındaki görevini bırakan Rangnick, "Manchester United'a katıldığım için çok heyecanlıyım ve başarılı bir sezon geçirmeye odaklandım" dedi.

Ragnick, "Altı ay boyunca bütün çabam oyuncuların kişisel ama daha önemlisi takım olarak potansiyelini göstermesine yardım etmek olacak".

63 yaşındaki teknik adam, genç ve tecrübeli oyuncularla dengelenen takımı çok yetenekli bulduğunu da söyledi.

Çalışma izninin yetişmesi halinde Ragnick, Perşembe günkü Manchester United-Arsenal maçında takımın başında olacak.

Aksi halde bu maçta da Manchester United'ın başında, 1-1 biten Chelsea karşılaşmasında takımı çalıştıran Michael Carrick olacak.

Manchester United halen İngiltere Premier Ligi'nde 13 maçta 18 puanla sekizinci sırada.

United 21 Kasım'da Londra'da Watford'a 4-1 yenildiği maç sonrası, Michael Carrick gibi eski futbolcularından Norveçli menajer Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son vermişti.

Ralf Rangnick kimdir?

Ralf Rangnick, takımlarına özellikle yoğun prese dayalı bir futbol oynatmasıyla biliniyor.

Rangnick; Almanya'da Reutlingen, Ulm, Stuttgart, Hannover, Schalke, Hoffenheim ve Leipzig'i çalıştırdı.

Ulm'u, Almanya Birinci Ligi Bundesliga'ya çıkardı.

2010-2011 sezonunda Schalke'nin başında Almanya Kupası'nı kazandı, takımı tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı.

Ragnick, Leipzig'le de 2018-2019 sezonunda Almanya Kupası'nda final oynadı.

Liverpool ve Chelsea'nin Alman menajerleri Jurgen Klopp ve Thomas Tuchel de, Ragnick'i övmüşlerdi.

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