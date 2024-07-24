RAM modeli nasıl öğrenilir? RAM bilgisi öğrenme

Bilgisayarların en önemli donanım parçalarından biri RAM olarak bilinirken bu birime verilen kısaltma adın Türkçe açılımı rastgele erişim belleğidir. Rastgele erişim belleği farklı markalar tarafından üretilirken modeli kapasite ve hız gibi özellikleri bakımından da değişkenlik gösterir. Dolayısıyla RAM modeli öğrenme Windows 10, MacOS, Android veya iOS cihazlar için farklı adımlarla tamamlanabilen bir işlemdir. Ancak temel adımlar ve pratik yöntemler keşfedildiği zaman cihaz belleğinin tüm özellikleri dahi incelenebilir.

RAM modeli nasıl öğrenilir?

Türkçe açılımı rastgele erişim belleği olan RAM bir bilgisayarın çalışması esnasında geçici bellek olarak kullanılan donanım parçalarındandır. Bilgisayarların performansını artıran ve cihazda açık olan işletim sistemi ile programların verilerini saklayam RAM farklı kapasitelerde üretilebilir. Günümüzde özellikle akıllı telefon ve oyuncu bilgisayarlarında artırılan RAM kapasitelerine rastlanır. Bu da pek çok kişinin “RAM bilgisi nereden bakılır?” sorusuna yanıt aramasının temel sebeplerindendir.

RAM bilgisini öğrenmek isteyen kişilerin geçmiş yıllarda cihazlarının kasasını açarak bu parçayı direkt olarak incelemeye çalıştığı bilinir. Ancak günümüzde akıllı cihazların büyük çoğunluğu kolaylıkla açılan bir arka kapağı olmayacak şekilde üretilir. Dolayısıyla RAM bilgisine bakılması için birkaç basit adımın uygulanması mümkündür. “RAM modelimi nasıl öğrenirim?” diyerek farklı cihazlarda bu parçanın model bilgisini keşfetmek isteyen kişilere aşağıdaki adımları uygulamaları önerilir:

Windows PC RAM modeli öğrenme: Laptop ya da masaüstü bilgisayarlarda RAM modelinin öğrenilmesi için sırasıyla ayarlar, sistem ve sistem bilgisi başlıklarına tıklanmalıdır. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda sistem bilgisi penceresinin RAM bilgisine dair detayları içerdiği görülecektir.

Laptop ya da masaüstü bilgisayarlarda RAM modelinin öğrenilmesi için sırasıyla ayarlar, sistem ve sistem bilgisi başlıklarına tıklanmalıdır. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda sistem bilgisi penceresinin RAM bilgisine dair detayları içerdiği görülecektir. MacOS RAM modeli öğrenme: MacOS işletim sisteminin kurulu olduğu bilgisayarlarda Apple menüsünden “Bu Mac Hakkında ” pencesine geçiş yapılarak bellek sekmesine erişim sağlanabilir. Bu sekmede RAM modeli ve kapasitesi gibi detayların yazılı olduğu görülür.

RAM markası nasıl öğrenilir?

Bir bilgisayar, akıllı telefon veya tablet satın alınırken cihazın kılavuzunda, mevcut ise üst kısmında yer alan etiketlerde ve genellikle kutusunda RAM bilgisi yazılıdır. Ancak özellikle ikinci el cihaz satın alınacaksa veya bilgisayarın RAM parçası değiştirilecek ise bu donanım biriminin marka ve model bilgisinin öğrenilmesi mühimdir. Normal şartlarda cihazların sistem bilgisi penceresinde RAM bilgilerinin yer aldığı görülür. Yine cihazın görev yöneticisi penceresinden performans kategorisine geçil yapılarak bellek özellikleri ve modeli incelenebilir. Bu yöntemlerde cihaz belleğine yönelik bilgileri görüntüleyemeyen kişiler ise CPU-Z gibi programlardan yararlanarak RAM markası öğrenme işlemini tamamlayabilir. Bir diğer laptop RAM markası öğrenme yöntemine yönelik adımlar ise şu şekilde sıralanmalıdır:

Öncelikle başlat menüsünden komut istemi penceresi açılmalıdır.

Bu pencere yönetici olarak çalıştırıldıktan sonra komut satırına “wmic MemoryChip get MemoryType, Name, Capacity, Configuredclockspeed, DeviceLocator, FormFactor, Manufacturer, Serialnumber, Speed” yazısı aktarılmalıdır.

Yukarıdaki komutla birlikte cihazın RAM bilgilerinden olan marka, model, kapasite ve hız gibi pek çok detaya erişilebilir.

Cihazın RAM bilgisinin her bir detayını keşfetmek isteyen kişilerin komut istemi penceresinde kullanması gereken kod ise “WMIC MemoryChip List /?” şeklindedir.

Bilgisayarın modeli nasıl öğrenilir?

Teknoloji tutkunları için masaüstü veya laptop bilgisayarlarda bulunan donanım parçalarının temel özelliklerini öğrenmek önem arz eder. Buna ek olarak satın alınacak olan veya aktif olarak kullanılan bir bilgisayarın model bilgisine hakim olmak da oldukça mühimdir. Dolayısıyla laptop veya masaüstü bilgisayarlarda model bilgisine ulaşmak isteyen kişiler aşağıda sıralanan işlemleri tamamlayabilir: