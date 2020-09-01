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Ramadi’de bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 19:49 | Son Güncelleme

Irak’ın batısındaki Ramadi kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.Irak Başbakanlık Ofisi’ne bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ramadi kent merkezindeki sanayi bölgesinde park halindeki bomba yüklü bir aracın infilak ettiği bildirildi.

Irak’ın batısındaki Ramadi kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak Başbakanlık Ofisi’ne bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ramadi kent merkezindeki sanayi bölgesinde park halindeki bomba yüklü bir aracın infilak ettiği bildirildi. Patlama sonucu 1’i güvenlik personeli olmak üzere 3 kişinin yaralandığını belirtildi. Ayrıca çevrede bulunan bazı araçların hasar gördüğü ve yangın çıktığı aktarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafınca kontrol altına alınırken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

Irak’ın kuzeyindeki Kerkük kentinde de sabah saatlerinde gerçekleşen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Irak’ta özellikle Sünnilerin çoğunluğunu oluşturdukların bölgelerde zaman zaman terör saldırıları meydana geliyor. Saldırıların çoğunu hiçbir taraf üstlenmezken, Iraklı yetkililer terör saldırılarının arkasında 2014-2017 yılları arasında ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ’ın bulunduğunu öne sürüyor.

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