Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar

Ramallah'taki Manara Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yüzlerce Filistinli katıldı.

Filistin bayrakları açan göstericiler, "İşgal (İsrail) ile normalleşmeye hayır" pankartları taşıdı.

"DOLAR İÇİN KUDÜS'Ü SATTILAR"

İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alan BAE‘nın Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı hedef alan Filistinliler, "Hain Bin Zayid" ve "Dolar için Kudüs'ü sattılar" sloganları attı.

Gösteride konuşan Filistinli konuşmacılar, Filistin halkının kendi davasını savunmaya devam edeceği mesajını verdi.

Arap toplumunun İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine karşı olduğu ve bölge haklarının bu anlaşmalara karşı çıktığı hatırladı.

Göstericiler daha sonra sloganlar eşliğinde Ramallah sokaklarında yürüyerek protestolarını sürdürdü.

BEYAZ SARAY ETRAFINDA PROTESTO

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına karşı Beyaz Saray yakınlarında protesto gerçekleştirildi.



Beyaz Saray, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına ev sahipliği yaptı. Anlaşmaya saatler kala yüzlerce kişi, anlaşma için imza töreninin gerçekleştirileceği Beyaz Saray'ın etrafında bir araya geldi.



Protestocular Filistin bayrakları taşıyarak söz konusu anlaşmaya tepki gösterdi. (AA / İHA)