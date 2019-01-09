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Ramallah Valisi ile Kudüs Yunus Emre yetkilisi "ortak işbirliğini" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:32 | Son Güncelleme

Ramallah Valisi ile Kudüs Yunus Emre yetkilisi "ortak işbirliğini" görüştü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Bire kentleri valisi Leyla Ganam ile Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, Türkiye ile Filistin arasındaki ortak işbirliği ve kültürel aktarım yollarını görüştü.

Ramallah Valiliği Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramallah-Bire Valisi Ganam ile Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ermumcu Ramallah kentindeki valilik merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Filistin arasındaki ortak işbirliği ve kültürel aktarım yolları ele alındı.

Vali Ganam görüşmede Türk ve Filistin halkları arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkati çekerek, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile çalışmaya ve faaliyetlerini kolaylaştırmaya hazır olduklarını belirtti.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ermumcu da Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'na bağlı Türk Kültür Merkezi'nin gelecek gün ve aylarda Filistin'de birçok kültürel faaliyet gerçekleştireceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Leyla Ganam Ramallah Reha Ermumcu

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