Ramallah yönetiminden İsrail'e tepki

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiğini ifade ederken, Dışişleri Bakanlığı, Filistinliler için uluslararası koruma talep etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, dün Yahudi yerleşimcilerin, taşla saldırısı sonucu şehit olan Filistinli kadının eşi ve babasıyla telefonda görüşerek, taziye dileklerini iletti.

Abbas, "Bu, Yahudi yerleşimciler tarafından işgalci devletin gözetiminde işlenen ve cezasız kalmaması gereken iğrenç bir suç." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Filistinli kadının şehit olması olayının, İsrail'in işlediği suçlar hakkında hemen uluslararası cezai soruşturma başlatılmasını gerektirdiği belirtildi.

Bakanlık, suçlu ve katillerin yakalanarak yargılanması için bu suçu tüm ayrıntılarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle (UCM) takip ettiklerini kaydederek, "Uluslararası toplumun, eğer hâlâ güvenilirliği kaldıysa, bir an önce halkımız için uluslararası koruma sağlaması ve uluslararası kararları uygulaması gerekiyor." ifadesini kullandı.