Ramallah’da el yapımı bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Batı Şeria’da el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 İsrailli yerleşimci hayatını kaybederken, 2 İsrailli de ağır yaralandı.

İsrail Ordusu, bu sabah Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Dolev Yahudi yerleşim biriminde bir adet el yapımı patlayıcının infilak ettiğini açıkladı. Patlamayı terör saldırısı olarak ele alan İsrail ordusu, bölgeyi giriş ve çıkışlara kapatarak saldırganı bulmak için operasyon başlattı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İsrailli bir yerleşimcinin hayatını kaybettiği saldırıda ağır yaralanan 2 İsraillinin de olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Sağlık ekipleri, patlamadan zarar görenlerin bir babayla 19 yaşındaki oğlu ve 17 yaşındaki kızı olduğunu açıklarken, hayatını kaybedenin hangisi olduğu henüz bildirilmedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve çok yakında savunma ekipleriyle buluşacağını açıkladı.



