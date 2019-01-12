Ramallah’ta “Yüzyılın Anlaşması” projesi protesto edildi

Mansur, Filistinli grupların bir an önce Filistin davası etrafında birliklerini sağlaması gerektiğine vurgu yaparak, “ABD ve İsrail’le ancak bir olduğumuzda mücadele edebiliriz. İşte bugün birlik çağrısı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Filistinliler, İsrail-Amerikan planlarıyla mücadele için ulusal birliği talep eden sloganlar attı, bu çerçevede talepler içeren dövizler taşıdı.

RAMALLAH (AA) – Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria’da ABD tarafından açıklanması beklenen ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Mısır tarafından desteklendiği iddia edilen "Yüzyılın Anlaşması" projesini protesto etti.

Parti veya kişisel hesapların milli menfaatlerin önüne geçmemesi gerektiğini dile getiren Mansur, Hamas ve Fetih hareketini bölünmeye son verme çağrısında bulundu.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor ya da planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs’ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de ifade ediliyor.

Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Greenblatt, "‎‎Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere haziran 2018’de Orta Doğu turuna çıkmış, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmiş ancak Filistinli yetkililerle herhangi bir görüşme yapmamıştı.