Ramazan'a kaç gün kaldı? Sahura ne zaman kalkacağız?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kaç gün kaldığı araştırılıyor. İlk sahur vakti ne zaman olacak? sorusuna oruç tutacak olan binlerce Müslüman arama motorları üzerinden yanıt arıyor. Müslümanlık için maneviyatı en yüksek aylardan biri olan Ramazan bu yıl 13 Nisan'da başlıyor. İşte, detaylar...

RAMAZAN AYINA KAÇ GÜN KALDI?

Bu sene ilk sahur 12 Nisan 2021 gecesinde yapılacak ve ilk oruç 13 Nisan 2021 günü tutulacak. Bugün itibari ile Ramazan ayının başlamasına 11 gün kaldı.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini takvimde, 2021 yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan’a denk geliyor. Müslümanlar, ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olacak.



