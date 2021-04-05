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Ramazan'a ne kadar kaldı? Ramazan ne zaman başlayacak?

05.04.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Oruç tutacak ve dinin gerekliliklerini yerine getirecek olan yüz binlerce Müslüman Ramazan'ın başlamasına kaç gün kaldı? sorusuna yanıt arıyor. Müslüman alemi için en önemli dönemlerden biri olan mübarek Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak. İşte, ayrıntılar...

Ramazan'a ne kadar kaldı? Ramazan ne zaman başlayacak?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler sonra başlayacak. Dinin gerekliliği olan oruç ve ibadetlerin yerine getirileceği Ramazan ayına günler kala 2021 yılında ilk orucun ne zaman tutulacağı da araştırılan konular arasında. Peki, Ramazan'a kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte, detaylar...

RAMAZAN AYINA KAÇ GÜN KALDI?

2021 yılında ilk sahur 12 Nisan'ı 13 Nisan'ı bağlayan gecede yapılacak İlk oruç 13 Nisan 2021 günü tutulacak. Bugün itibari ile Ramazan ayının başlamasına 8 gün kaldı.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvimde, 2021 yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan’a denk geliyor. Müslüman alem, ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olacak.

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Ramazan Bayramı

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