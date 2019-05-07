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Ramazan alışverişi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketi çarşı ve pazarlara yansırken, İzmirlilerin çoğu alışveriş yapmak için Kemeraltı’nı tercih etti.Ramazan ayının başlamasıyla iftar ve sahur için alışverişe çıkan İzmirli vatandaşlar Kemeraltı Çarşısı’na akın etti.

Ramazan alışverişi sürüyor

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bereketi çarşı ve pazarlara yansırken, İzmirlilerin çoğu alışveriş yapmak için Kemeraltı’nı tercih etti.
Ramazan ayının başlamasıyla iftar ve sahur için alışverişe çıkan İzmirli vatandaşlar Kemeraltı Çarşısı’na akın etti. Kimi esnafın satışlar sayesinde yüzü gülerken, kimi esnaf ise fiyatların yüksek olması sebebiyle geçen seneki hareketliliği bulamadıklarını söyledi. Vatandaşlar ise ramazan aynının vazgeçilmezi hurma fiyatlarının yüksekliğinden yakındı. Bazı vatandaşlar ise hurma yerine kuru kayısı almayı tercih etti.
Ramazan alışverişi yapan bir vatandaş fiyatların pahalı olmasından yakınarak, “Maalesef fiyatlar çok pahalı. 1 kilo hurma 75-65 TL. Hurma alamadım. Bazı şeylerde çok aşırıya kaçılıyor insan yemese daha hayırlıdır. 75 lira bir kilo hurma gerçekten çok” dedi.
Pazarlara göre Kemeraltı’nda fiyatların daha uygun olduğunu ifade eden bir başka vatandaş ise “Ekmek kadayıfı, bir de peynir tatlısı aldım. Çünkü gün boyu şeker düşüyor ve tatlı isteği artıyor” ifadelerini kullandı.

"Ramazan ile hareketlilik başladı"
Çarşıya hareket geldiğini ifade eden Kemeraltı esnaflarından Akın Kaya, “Ramazan ayının bereketi var, insanların da iyi niyeti ile birleşince güzel gidiyor elhamdülillah. Ramazanı Şerif’in gelmesiyle esnaf ağabeylerimizle bizlerde bir hareketlilik başladı. İnsanlar gündüz çay içemiyor, bir şey yiyemiyor. Dolayısıyla kan şekerinin düşmesi ile birlikte hurma ve tatlı bir şeyler çekiyor. Onun için bizim işlerimiz hareketlendi. Kendi zaten bereketli bir ay o nedenle gözle görülür bir hareketlilik var” diye konuştu.

Hurmada en yüksek fiyat 65 TL
Ramazan’da en çok rağbet gören hurmada birçok kesime hitap edildiğini belirten Kaya, dövizle birlikte fiyatların yükseldiğini en düşük hurmanın yarım kilo olarak paket halinde 10 lira en yüksek ise 65 liradan satıldığını söyledi.
Öte yandan geleneksel olarak oruç açılırken en çok tercih edilen hurma fiyatları çeşitlerine göre değişiklik gösterirken, bazı vatandaşların ağızlarını tatlandırma amaçlı hurma yerine kuru kayısı aldığı görüldü.

Ramazan alışverişi sürüyor

Ramazan alışverişi sürüyor

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