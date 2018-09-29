HABER

Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 10:14 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Çine ilçesinde Ramazan Civelek (27), arkadaşının düğününden dönerken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde Ramazan Civelek (27), arkadaşının düğününden dönerken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
​Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Akçaova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir arkadaşının düğününe katıldıktan sonra eve dönmek için yola çıkan Ramazan Civelek yönetimindeki plakasız motosiklet, devrildi. Şarampole sürüklenen kasksız Civelek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Civelek'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.
Ramazan Civelek'in Dereli Mahalle Muhtarı Mustafa Civelek'in oğlu olduğu ve Çine Belediyesi'nde çalıştığı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü

PARTNERİş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!İş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!
2060 yılında kıyamet kopacak 2060 yılında kıyamet kopacak
İstanbul'da 4 bin tekstil ürünü çalan hırsızlar yakalandıİstanbul'da 4 bin tekstil ürünü çalan hırsızlar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

Demet Akalın ile Alişan sosyal medyada kapıştı!

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Dünyanın en güzel merdivenleri

Dünyanın en güzel merdivenleri

2060 yılında kıyamet kopacak

2060 yılında kıyamet kopacak

Az kişinin bildiği 25 bilimsel gerçek

Az kişinin bildiği 25 bilimsel gerçek

İp bile kullanmadan 914 metre tırmandı!

İp bile kullanmadan 914 metre tırmandı!

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.