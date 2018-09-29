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Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

CENAZESİ TESLİM ALINDI Aydın’ın Çine ilçesinden dönerken, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden, üç kardeşin en büyüğü Ramazan Civelek’in (27) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, yakınlarınca teslim alındı.

Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü (2)

CENAZESİ TESLİM ALINDI
Aydın’ın Çine ilçesinden dönerken, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden, üç kardeşin en büyüğü Ramazan Civelek’in (27) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, yakınlarınca teslim alındı. Çine Belediyesi’nde su tesisatı işçisi olduğu belirtilen fanatik Fenerbahçe taraftarı Civelek’in cenazesi, kırsal Dereli Mahallesi’nde, ikindide kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmesi planlanıyor.
Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü (2)Ramazan, arkadaşının düğününden dönerken kazada öldü (2)

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