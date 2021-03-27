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Ramazan ayı için 28 günlük tam kapanma önerisi!

27.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 30 bine dayanırken, yaklaşan Ramazan Bayramı endişe yarattı. Sosyal mesafe kuralının unutulduğunun altını çizen uzmanlar peş peşe 'tam kapanma' çağrılarında bulunuyor. Son olarak '28 günlük tam kapanma' iddiası gündem yaratırken, uzmanlar başka bir yolun olmadığı görüşünde.

Ramazan ayı için 28 günlük tam kapanma önerisi!

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, normalleşme adımları kapsamında Mart ayı başında 'yerinde karar' dönemine geçildi. 81 il risk durumuna göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 renge ayrılırken, önlemler ve esneme kararları ise il özelinde alınmaya başlandı.

Risk haritasındaki durumuna göre pek çok ilde normalleşme adımları kapsamında bazı "yasak kararları" kaldırılırken, son günlerdeki koronavirüs vaka sayısındaki artış ise endişe yaratmaya başladı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Son 24 saatte açıklanan verilerle birlikte günlük vaka sayısı 30 bine dayandı.

SOSYAL MESAFE KURALI UNUTULDU

Havaların ısınmasıyla sokaklar dolmaya başlarken; hafta sonu yasaklarının da kısmen kaldırılmasıyla birlikte sosyal mesafe kuralının hiç sayıldığı gözlemlendi.

Uzmanlar, vaka artışının durdurulması gerektiğini aksi halde tablonun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunurken yaklaşan Ramazan ayı öncesi ne gibi önlemlerin alınacağı da merak konusu oldu.

Vaka sayısındaki artışa paralel olarak 'tam kapanma' çağrıları peş peşe gelmeye başladı. Son olarak Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun'un yaptığı öneri dikkat çekti.

RAMAZAN AYI İÇİN 28 GÜNLÜK TAM KAPANMA ÖNERİSİ

DHA'da yer alan habere göre risk haritasındaki korkutan kırmızı tablonun, hızla 3. dalgaya doğru gidildiğini işareti olduğunu söyleyen Altun, “En az 14 günlük bir kapanma, mümkünse iki 14 gün yani 28 günlük bir kapanmayla olabildiğince bu hastalığı sınırlama altına almamız gerekiyor. Kapanma şart. Başka yolu gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

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Ankara kulislerinde de Ramazan ayı için 81 ilde 'tam kapanma' kararının alınmasının gündemde olduğu konuşulurken, bu kararın kaç günü kapsayağı ise merak ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı koronavirüs (Covid-19)

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