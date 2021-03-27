Ramazan ayı için 28 günlük tam kapanma önerisi!

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, normalleşme adımları kapsamında Mart ayı başında 'yerinde karar' dönemine geçildi. 81 il risk durumuna göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 renge ayrılırken, önlemler ve esneme kararları ise il özelinde alınmaya başlandı.

Risk haritasındaki durumuna göre pek çok ilde normalleşme adımları kapsamında bazı "yasak kararları" kaldırılırken, son günlerdeki koronavirüs vaka sayısındaki artış ise endişe yaratmaya başladı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Son 24 saatte açıklanan verilerle birlikte günlük vaka sayısı 30 bine dayandı.

SOSYAL MESAFE KURALI UNUTULDU

Havaların ısınmasıyla sokaklar dolmaya başlarken; hafta sonu yasaklarının da kısmen kaldırılmasıyla birlikte sosyal mesafe kuralının hiç sayıldığı gözlemlendi.

Uzmanlar, vaka artışının durdurulması gerektiğini aksi halde tablonun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunurken yaklaşan Ramazan ayı öncesi ne gibi önlemlerin alınacağı da merak konusu oldu.

Vaka sayısındaki artışa paralel olarak 'tam kapanma' çağrıları peş peşe gelmeye başladı. Son olarak Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun'un yaptığı öneri dikkat çekti.