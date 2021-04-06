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Ramazan ayı için korkutan 60 bin vaka uyarısı

06.04.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 40 binleri geçerken, Ramazan ayında bu sayının çok daha artacağı uyarısı yapıldı. Uzmanlar, her gün 200 bin kişinin enfekte olduğunu belirtirken hastanelerde de sorun yaşanabileceğini aktardı.

Ramazan ayı için korkutan 60 bin vaka uyarısı

Günlük 40 binleri geçen vaka sayısı hem uzmanları, hem de vatandaşı güden güne daha da tedirgin etmeye devam ediyor. Mart ayında başlayan normalleşme süreci sonrası mutant virüslerin de etkisiyle hızla artan vakalar sonucu Türkiye 3'ünci piki yaşamaya başladı.

VAKA SAYISI 42 BİNİ GEÇTİ

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1706 oldu.

Son 24 saatte 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

RAMAZAN'DA 60 BİN VAKA UYARISI

Günlük verilere göre vaka ve hasta sayısında korkutan artış sürerken, Ramazan ayı öncesi uzmanlardan uyarılar da gelmeye devam ediyor. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Ramazan'da vaka sayısının 60 bini bulacağını söyleyerek, doktorların hasta seçmen zorunda kalabileceğini belirtti. Öte yandan yapılan değerlendirmelere göre gerçek vaka sayısının, saptanandan 5-20 kat fazla olduğu, bu verilere bakıldığında ise günlük vaka sayısının 200 binlerde olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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