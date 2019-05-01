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Ramazan ayı öncesi Yemen kamplarına gıda yardımı ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

Fatih Medreseleri Vakfı, Ramazan ayı öncesi Yemen kamplarına gıda yardımı ulaştırdığını açıkladı.Fatih Medreseleri Vakfı Ramazan ayı öncesi Yemen kamplarına gıda yardımı ulaştırarak, Yemenli savaş mağdurları için farklı bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan ayı öncesi Yemen kamplarına gıda yardımı ulaştırıldı

Fatih Medreseleri Vakfı, Ramazan ayı öncesi Yemen kamplarına gıda yardımı ulaştırdığını açıkladı.

Fatih Medreseleri Vakfı Ramazan ayı öncesi Yemen kamplarına gıda yardımı ulaştırarak, Yemenli savaş mağdurları için farklı bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada; Ramazan ayı öncesinde Yemen sınırındaki Cibuti mülteci kamplarında binlerce aileye aylık gıda ihtiyaçları için erzak, ilaç ve nakdi yardımlar dağıtılırken, yardımların Ramazan ayı öncesi yapılması ihtiyaç sahipleri tarafından sevinçle karşılandığı belirtildi.

Kamplarda ve çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar
Savaşın devam ettiği insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’de çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan 100 binlerce insanın mağduriyet yaşadığı ve Yemen’den kaçmak zorunda kalıyor. Yemen’den kaçarak sınırlardaki farklı ülkelere ve bölgelere sığınan 100 binlerce insan bir yardım eli beklerken, hayırseverlerin destekleri ve yardımlarının savaş mağdurlarına ulaştırılmaya devam edildiği aktarıldı.

Binlerce insan ekmek ve kumanya bekliyor
Yardım çalışmaları kapsamında, Yemen sınırında bulunan Cibuti mülteci kampına Ramazan ayı öncesi gıda ve nakdi yardım çalışması gerçekleştirildi. Mülteci kamplarında ve Cibuti bölgesine kurdukları naylon çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere aylık gıda ihtiyaçları için erzak ve ilaç yardımları yapılırken binlerce kişiye ise bir hafta boyunca ekmek dağıtımı yapıldı.

İnsani yardımların devam etmesi gerekiyor
Yemen mülteci kamplarında, 100 binlerce insanın mağdur olduğu yardımlar yetersiz kalırken, mazlumların Ramazan-ı şerif ayını bir nebze rahat geçirebilmeleri için hayırseverlerden gelen desteklerin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Ramazan ayı öncesi Yemen kamplarına gıda yardımı ulaştırıldı

Ramazan ayı öncesi Yemen kamplarına gıda yardımı ulaştırıldı

Ramazan ayı öncesi Yemen kamplarına gıda yardımı ulaştırıldı

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