Ramazan ayı öncesi Yemen kamplarına gıda yardımı ulaştırıldı

Fatih Medreseleri Vakfı, Ramazan ayı öncesi Yemen kamplarına gıda yardımı ulaştırdığını açıkladı.

Fatih Medreseleri Vakfı Ramazan ayı öncesi Yemen kamplarına gıda yardımı ulaştırarak, Yemenli savaş mağdurları için farklı bölgelerde yardım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada; Ramazan ayı öncesinde Yemen sınırındaki Cibuti mülteci kamplarında binlerce aileye aylık gıda ihtiyaçları için erzak, ilaç ve nakdi yardımlar dağıtılırken, yardımların Ramazan ayı öncesi yapılması ihtiyaç sahipleri tarafından sevinçle karşılandığı belirtildi.

Kamplarda ve çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar

Savaşın devam ettiği insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’de çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan 100 binlerce insanın mağduriyet yaşadığı ve Yemen’den kaçmak zorunda kalıyor. Yemen’den kaçarak sınırlardaki farklı ülkelere ve bölgelere sığınan 100 binlerce insan bir yardım eli beklerken, hayırseverlerin destekleri ve yardımlarının savaş mağdurlarına ulaştırılmaya devam edildiği aktarıldı.