Ramazan ayı salgının gölgesinde başladı

Koronavirüsün gölgesinde başlayan ay boyunca birçok ülkede camiler kapalı kalacak ve toplu halde iftar yapılamayacak.Koronavirüsün gölgesinde de olsa dünyadaki Müslümanlar için bugün Ramazan ayının ilk günü. Dünyanın birçok ülkesinde salgın nedeniyle camiler Ramazan ayı boyunca da kapalı kalacak ve toplu halde ibadet edilemediği gibi Ramazan ayı geleneği olan toplu halde iftarlar da yapılamayacak.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, "Bu aya toplu olarak camide dua edemediğimiz şartlar altında başlamak beni üzüyor" açıklamasında bulundu.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fas gibi birçok Müslüman ülkede koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları Ramazan ayı sonuna kadar uzatıldı. Ancak uyarılara rağmen Bangladeş, Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerde muhafazakarlar ve din adamları sosyal mesafe kısıtlamalarına karşı çıkıyor ve yasaklara rağmen camilerde ibadet edeceklerini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ramazan etkinliklerinin, salgının daha fazla yayılmasının önlenmesi için durdurulması çağrısında bulundu ve büyük dini toplantılar yapılmaması konusunda uyardı.