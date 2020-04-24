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Ramazan ayı salgının gölgesinde başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 10:41 | Son Güncelleme

Dünyadaki 1,6 milyar Müslüman için çok alışılmadık bir Ramazan ayı bugün başladı.

Koronavirüsün gölgesinde başlayan ay boyunca birçok ülkede camiler kapalı kalacak ve toplu halde iftar yapılamayacak.Koronavirüsün gölgesinde de olsa dünyadaki Müslümanlar için bugün Ramazan ayının ilk günü. Dünyanın birçok ülkesinde salgın nedeniyle camiler Ramazan ayı boyunca da kapalı kalacak ve toplu halde ibadet edilemediği gibi Ramazan ayı geleneği olan toplu halde iftarlar da yapılamayacak.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, "Bu aya toplu olarak camide dua edemediğimiz şartlar altında başlamak beni üzüyor" açıklamasında bulundu.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fas gibi birçok Müslüman ülkede koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları Ramazan ayı sonuna kadar uzatıldı. Ancak uyarılara rağmen Bangladeş, Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerde muhafazakarlar ve din adamları sosyal mesafe kısıtlamalarına karşı çıkıyor ve yasaklara rağmen camilerde ibadet edeceklerini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ramazan etkinliklerinin, salgının daha fazla yayılmasının önlenmesi için durdurulması çağrısında bulundu ve büyük dini toplantılar yapılmaması konusunda uyardı.

Ramazan boyunca bir gelenek halini alan yoksullara yemek dağıtımı ve diğer hayır işlerinin de koronavirüs nedeniyle sekteye uğraması bekleniyor.

Diyanet'ten evde Ramazan mesajı

Türkiye'de de Ramazan ayına koronavirüs salgını damga vurdu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "Büyük bir heyecanla kavuşmayı beklediğimiz on bir ayın sultanını karşıladığımız bugünlerde Müslümanlar olarak mahzun ve kederliyiz. Maalesef koronavirüs salgını sebebiyle bu kutlu misafiri bu yıl sadece evlerimizde ağırlayacağız" dedi. erbaş mesajında, "Bu sebeple, yaşadığımız hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğun icabını harfiyen yerine getirip gerekli tüm tedbirleri alacağız" ifadesini kullandı.

Çin'in Vuhan vilayetinde ortaya çıkan koronavirüs bütün dünyaya yayılarak şu ana dek 190 bine yakın can aldı. Dünya çapında 2,7 milyon kişiye virüs bulaştığı tespit edildi.

dpa, AFP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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