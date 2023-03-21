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Ramazan ayı toplu taşıma sefer saatleri 2023: Ramazan'da metro, metrobüs, marmaray, otobüs sefer saatleri değişti mi, saat kaça kadar?

21.03.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı toplu taşıma seferleri saat bilgisi merak ediliyor. 11 ayın sultanı olarak nitelendirilen ramazan ayı bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. Ramazan ayında toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Metro İstanbul, Ramazan ayı sefer değişikliği listesini yayımladı. Peki, Ramazan'da metro, metrobüs, marmaray, otobüs sefer saatleri değişti mi, saat kaça kadar?

Ramazan ayı toplu taşıma sefer saatleri 2023: Ramazan'da metro, metrobüs, marmaray, otobüs sefer saatleri değişti mi, saat kaça kadar?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber toplu taşıma sefer saatlerinin uzatılıp uzatılmayacağı da merak edilmeye başladı. 23 Mart'ta başlayan ve 29 gün sürecek olan ramazan ayında İETT başta olmak üzere toplu taşıma araçları sefer saatlerini uzatabiliyor. Konuya ilişkin metro İstanbul'dan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

RAMAZAN'DA TOPLU TAŞIMA SEFER SAATLERİ 2023

Metro İstanbul'dan Ramazan ayı sefer saatleri uzatılmasına ilişkin açıklama geldi. Buna göre, 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarda seferlerlerin saat 01.00’e kadar uzatıldığı ifadesi yer aldı. 23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
M7 Yıldız-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
F1 Taksim-Kabataş
F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan

  • T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yapılacak hat onarım çalışmaları nedeniyle son sefer saati 00.00 olacak.

  • M8 Bostancı-Dudullu-Parseller, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hatlarında seferler normal saatinde sona erecek.

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Marmaray seferleri: 10 vagonlu setler ile Halkalı-Gebze-Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla,

Ataköy-Pendik-Ataköy arasında 8 dakika aralıklarla işletiliyor. Trafik durumuna göre tren aralıklarında değişiklik olabilir.

RAMAZAN'DA METROBÜS VE DENİZ TAKSİ SEFER BİLGİSİ

İETT

Ramazan ayı boyunca etkinliklerin düzenlendiği Maltepe, Yenikapı ve Eyüpsultan semtlerine ek seferler düzenlenmiştir. Bunların yanında otobüsler için gece hatları uzatılmıştır. Deniz taksileri ile metrobüsler de sabaha kadar hizmet verecek şekilde programlanmıştır. İstanbul'da çalışan gece hatları şu şekilde;

15F: Beykoz- Kadıköy seferleri
130A: Deniz Harp Okulu- Kadıköy
E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı- Kurtköy- Kadıköy durakları
19S: Yenidoğan-Sarıgazi- Kadıköy
17: Pendik-Kadıköy durakları
E-3: Sabiha Gökçen Havalimanı- 4. Levent Metro
11ÜS: Sultanbeyli- Üsküdar
25G: Sarıyer- Hacıosman- Mecidiyeköy- Taksim- Yenikapı
40: Rumeli Feneri- Garipçe- Taksim durakları

Duraklarından sabaha kadar otobüslerden yararlanma imkanı bulunabilecektir.

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