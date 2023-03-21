Ramazan ayı toplu taşıma sefer saatleri 2023: Ramazan'da metro, metrobüs, marmaray, otobüs sefer saatleri değişti mi, saat kaça kadar?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber toplu taşıma sefer saatlerinin uzatılıp uzatılmayacağı da merak edilmeye başladı. 23 Mart'ta başlayan ve 29 gün sürecek olan ramazan ayında İETT başta olmak üzere toplu taşıma araçları sefer saatlerini uzatabiliyor. Konuya ilişkin metro İstanbul'dan bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Metro İstanbul'dan Ramazan ayı sefer saatleri uzatılmasına ilişkin açıklama geldi. Buna göre, 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarda seferlerlerin saat 01.00’e kadar uzatıldığı ifadesi yer aldı. 23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
M7 Yıldız-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
F1 Taksim-Kabataş
F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yapılacak hat onarım çalışmaları nedeniyle son sefer saati 00.00 olacak.
Marmaray seferleri: 10 vagonlu setler ile Halkalı-Gebze-Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla,
Ataköy-Pendik-Ataköy arasında 8 dakika aralıklarla işletiliyor. Trafik durumuna göre tren aralıklarında değişiklik olabilir.
Ramazan ayı boyunca etkinliklerin düzenlendiği Maltepe, Yenikapı ve Eyüpsultan semtlerine ek seferler düzenlenmiştir. Bunların yanında otobüsler için gece hatları uzatılmıştır. Deniz taksileri ile metrobüsler de sabaha kadar hizmet verecek şekilde programlanmıştır. İstanbul'da çalışan gece hatları şu şekilde;
15F: Beykoz- Kadıköy seferleri
130A: Deniz Harp Okulu- Kadıköy
E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı- Kurtköy- Kadıköy durakları
19S: Yenidoğan-Sarıgazi- Kadıköy
17: Pendik-Kadıköy durakları
E-3: Sabiha Gökçen Havalimanı- 4. Levent Metro
11ÜS: Sultanbeyli- Üsküdar
25G: Sarıyer- Hacıosman- Mecidiyeköy- Taksim- Yenikapı
40: Rumeli Feneri- Garipçe- Taksim durakları
Duraklarından sabaha kadar otobüslerden yararlanma imkanı bulunabilecektir.