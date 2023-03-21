Ramazan ayı toplu taşıma sefer saatleri 2023: Ramazan'da metro, metrobüs, marmaray, otobüs sefer saatleri değişti mi, saat kaça kadar?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber toplu taşıma sefer saatlerinin uzatılıp uzatılmayacağı da merak edilmeye başladı. 23 Mart'ta başlayan ve 29 gün sürecek olan ramazan ayında İETT başta olmak üzere toplu taşıma araçları sefer saatlerini uzatabiliyor. Konuya ilişkin metro İstanbul'dan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

RAMAZAN'DA TOPLU TAŞIMA SEFER SAATLERİ 2023

Metro İstanbul'dan Ramazan ayı sefer saatleri uzatılmasına ilişkin açıklama geldi. Buna göre, 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarda seferlerlerin saat 01.00’e kadar uzatıldığı ifadesi yer aldı. 23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

F1 Taksim-Kabataş

F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yapılacak hat onarım çalışmaları nedeniyle son sefer saati 00.00 olacak.

M8 Bostancı-Dudullu-Parseller, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti hatlarında seferler normal saatinde sona erecek.

Marmaray seferleri: 10 vagonlu setler ile Halkalı-Gebze-Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla,

Ataköy-Pendik-Ataköy arasında 8 dakika aralıklarla işletiliyor. Trafik durumuna göre tren aralıklarında değişiklik olabilir.

RAMAZAN'DA METROBÜS VE DENİZ TAKSİ SEFER BİLGİSİ

Ramazan ayı boyunca etkinliklerin düzenlendiği Maltepe, Yenikapı ve Eyüpsultan semtlerine ek seferler düzenlenmiştir. Bunların yanında otobüsler için gece hatları uzatılmıştır. Deniz taksileri ile metrobüsler de sabaha kadar hizmet verecek şekilde programlanmıştır. İstanbul'da çalışan gece hatları şu şekilde;

15F: Beykoz- Kadıköy seferleri

130A: Deniz Harp Okulu- Kadıköy

E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı- Kurtköy- Kadıköy durakları

19S: Yenidoğan-Sarıgazi- Kadıköy

17: Pendik-Kadıköy durakları

E-3: Sabiha Gökçen Havalimanı- 4. Levent Metro

11ÜS: Sultanbeyli- Üsküdar

25G: Sarıyer- Hacıosman- Mecidiyeköy- Taksim- Yenikapı

40: Rumeli Feneri- Garipçe- Taksim durakları

Duraklarından sabaha kadar otobüslerden yararlanma imkanı bulunabilecektir.

