HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ramazan ayın kaçında başlıyor, kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayın kaçında başlıyor, kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak?

27.02.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı, üç ayların ilki olan Recep ayının başlamasıyla birlikte bütün Müslümanları heyecanlandırıyor. Bin aydan daha hayırlı olan, İslam alemi için anlamı yüksek Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ise en çok merak edilen konulardan biri oldu. Vatandaşlar ilk orucu ne zaman tutacaklarını araştırıyorlar. Peki Ramazan ayın kaçında başlıyor, kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte ayrıntılar...

Ramazan ayın kaçında başlıyor, kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan Ayı yaklaşırken bir ay boyunca oruç tutacak olan müminler ilk oruç tarihini araştırıyor. Bu yıl Ramazan ayının ilk iftarı mart ayında yapılacak, nisan ayında Ramazan ayı sona erecek. Kullanıcılar ilk oruç tarihi ile ilgili araştırmalarını sıklaştırmış durumda. Diyanet İşleri tarafından paylaşılan dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi netlik kazandı. Peki Ramazan ayın kaçında başlıyor, kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar...

RAMAZAN AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, 23 Mart Perşembe günü başlayacak, 20 Nisan Pazar günü sona erecektir. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına 24 gün kaldı.

0x0-mirac-kandili-duasi-mirac-kandilinde-yapilacak-ibadetler-okunacak-dualar-nedir-bu-gece-neler-yapilir-1676550091130

Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023'te Ramazan Bayramı idrak edilecektir.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 yılı Ramazan ayında ilk oruç 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılıp tutulacaktır. Oruç ibadetini yapmak isteyen müslümanlar 22 Mart gecesi sahura kalkacaklar. 23 Mart 2023'te de ilk oruçlarını tutacaklar.

780x411-oruc-vucut-icin-sifa-kaynagidir-1557084603515

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak adlandırılan Kadir Gecesi ise 17 Nisan’da idrak edilecek.

2023 DİYANET TAKVİMİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seferberlik çağrısı yaptı: "İstanbul'u kuzeye taşımalıyız"Seferberlik çağrısı yaptı: "İstanbul'u kuzeye taşımalıyız"
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'hazırım' mesajı! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'hazırım' mesajı!
Deprem dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!Deprem dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
ramazan ayı ramazan ayın kaçında başlıyor

En Çok Okunan Haberler

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Son düdük çaldı, oyuncularıyla vedalaştı! İstifa depremi...

Son düdük çaldı, oyuncularıyla vedalaştı! İstifa depremi...

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

2 il için korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz'

2 il için korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz'

Korkunç olay! İki ayrı iş yeri sahibine çakıyla saldırdı

Korkunç olay! İki ayrı iş yeri sahibine çakıyla saldırdı

AFAD Başkanı Sezer açıkladı! Depremde can kaybı 44 bin 374

AFAD Başkanı Sezer açıkladı! Depremde can kaybı 44 bin 374

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.