Ramazan Ayı yaklaşırken bir ay boyunca oruç tutacak olan müminler ilk oruç tarihini araştırıyor. Bu yıl Ramazan ayının ilk iftarı mart ayında yapılacak, nisan ayında Ramazan ayı sona erecek. Kullanıcılar ilk oruç tarihi ile ilgili araştırmalarını sıklaştırmış durumda. Diyanet İşleri tarafından paylaşılan dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi netlik kazandı. Peki Ramazan ayın kaçında başlıyor, kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar...

RAMAZAN AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, 23 Mart Perşembe günü başlayacak, 20 Nisan Pazar günü sona erecektir. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına 24 gün kaldı.

Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023'te Ramazan Bayramı idrak edilecektir.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 yılı Ramazan ayında ilk oruç 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılıp tutulacaktır. Oruç ibadetini yapmak isteyen müslümanlar 22 Mart gecesi sahura kalkacaklar. 23 Mart 2023'te de ilk oruçlarını tutacaklar.

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak adlandırılan Kadir Gecesi ise 17 Nisan’da idrak edilecek.

2023 DİYANET TAKVİMİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ



