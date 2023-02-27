Ramazan Ayı yaklaşırken bir ay boyunca oruç tutacak olan müminler ilk oruç tarihini araştırıyor. Bu yıl Ramazan ayının ilk iftarı mart ayında yapılacak, nisan ayında Ramazan ayı sona erecek. Kullanıcılar ilk oruç tarihi ile ilgili araştırmalarını sıklaştırmış durumda. Diyanet İşleri tarafından paylaşılan dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi netlik kazandı. Peki Ramazan ayın kaçında başlıyor, kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar...
Ramazan ayı, 23 Mart Perşembe günü başlayacak, 20 Nisan Pazar günü sona erecektir. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına 24 gün kaldı.
Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olan 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak adlandırılırken 21 - 23 Nisan 2023'te Ramazan Bayramı idrak edilecektir.
2023 yılı Ramazan ayında ilk oruç 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılıp tutulacaktır. Oruç ibadetini yapmak isteyen müslümanlar 22 Mart gecesi sahura kalkacaklar. 23 Mart 2023'te de ilk oruçlarını tutacaklar.
Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak adlandırılan Kadir Gecesi ise 17 Nisan’da idrak edilecek.
23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ