Ramazan ayında 39 ilde yasaklar mı olacak? 22 ilde kafe ve restoranlar kapanabilir, uzaktan eğitime ara verilebilir

Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritasında çok yüksek riskli illerin sayısı 1 ay içerisinde 17'den 39'a yükseldi.

22 İL DAHA 'KIRMIZI'YA DÖNEBİLİR

Çok yüksek riskli iller kategorisine sonradan giren 22 il, Nisan ayı başında açıklanacak olan risk haritasında tekrar çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

RAMAZAN'DA YENİ YASAKLAR GÜNDEMDE

Bu illerde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde Ramazan'da yeni kısıtlamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Sabah Gazetesi'nde Burak Çelik imzasıyla yer alan habere göre aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu toplam 39 ilde Ramazan ayı boyunca restoran ve kafelerin kapanacağı ve yeniden paket servise geçileceği iddia edildi.

Yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan yapılabilir.

Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir.

Çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan 17 ilde halihazırda uygulanan yasaklar ise şöyle;