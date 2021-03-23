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Ramazan ayında 39 ilde yasaklar mı olacak? 22 ilde kafe ve restoranlar kapanabilir, uzaktan eğitime ara verilebilir

23.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayında, koronavirüs vaka sayılarındaki artış durdurulamazsa 22 ilde yeni yasakların geleceği iddia edildi. 'Kırmızı' kategoride yer alan 17 ille birlikte toplam 39 ilde kafe ve restoranlar kapalı olacak, yüz yüze eğitim yapılmayacak. İşte o iller ve Ramazan'da gelecek yeni yasaklar...

Ramazan ayında 39 ilde yasaklar mı olacak? 22 ilde kafe ve restoranlar kapanabilir, uzaktan eğitime ara verilebilir

Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritasında çok yüksek riskli illerin sayısı 1 ay içerisinde 17'den 39'a yükseldi.

22 İL DAHA 'KIRMIZI'YA DÖNEBİLİR

Çok yüksek riskli iller kategorisine sonradan giren 22 il, Nisan ayı başında açıklanacak olan risk haritasında tekrar çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayacak.

RAMAZAN'DA YENİ YASAKLAR GÜNDEMDE

Bu illerde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarında artış devam ettiği takdirde Ramazan'da yeni kısıtlamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Sabah Gazetesi'nde Burak Çelik imzasıyla yer alan habere göre aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu toplam 39 ilde Ramazan ayı boyunca restoran ve kafelerin kapanacağı ve yeniden paket servise geçileceği iddia edildi.

Yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan yapılabilir.

Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması getirilebilir.

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Çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan 17 ilde halihazırda uygulanan yasaklar ise şöyle;

  • Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

  • Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık.

  • Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

  • Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı.

  • Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı.

  • 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi.

  • Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.
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    KIRMIZI RENKLİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ) İLLER HANGİLERİ?

    Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

    Son dönemdeki vaka artışıyla birlikte aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli'nin de bulunduğu 22 ilin de 'kırmızı'ya dönmesi öngörülüyor.


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