HABER

Ramazan ayında 8 metre karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:34 | Son Güncelleme

Muş’un Üçevler güvenlik yolunda kar kalınlığının yer yer 7-8 metreyi bulduğu bölgede Ramazan ayında da yol açma çalışmaları devam ediyor.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve fırtına nedeniyle yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı olan 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yol açma çalışması başlattı.

Ramazan ayında 8 metre karla mücadele

Muş’un Üçevler güvenlik yolunda kar kalınlığının yer yer 7-8 metreyi bulduğu bölgede Ramazan ayında da yol açma çalışmaları devam ediyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar ve fırtına nedeniyle yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı olan 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yol açma çalışması başlattı. Merkeze yaklaşık 23 kilometre mesafedeki Üçevler güvenlik yolunda karla mücadele ekipleri, Ramazan ayında da çalışmalarına devam ediyor. Merkezden Üçevlere ulaşım sağlayan yolun kısa olduğu için vatandaşlar tarafından alternatif olarak kullandığını belirten Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, özellikle fırtına nedeniyle Çavuştepe bölgesine çok fazla kar düşmesi sonucu yolun 5 aydan bu yana kapalı olduğunu ve ekiplerin bölgede yol açma çalışmalarına başladığını ifade etti.
Savurma Makinesi Operatörü Celal Tümer ise “Şu an açtığımız yol Üçevler köy yoludur. Buradaki kar kalınlığı yer yer 7-10 metre civarındadır. Ramazan ayı münasebetiyle şu an niyetliyiz, yolu açmaya da kararlıyız” dedi.

Ramazan ayında 8 metre karla mücadele

Ramazan ayında 8 metre karla mücadele

Ramazan ayında 8 metre karla mücadele

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdiPatlayan su borusu caddeyi göle geçirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan kolonları çatlayan binaya ilişkin açıklamaEsenler Belediye Başkanı Göksu'dan kolonları çatlayan binaya ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

İmamoğlu ve Yıldırım'ın 23 Haziran stratejisi ne olmalı?

İmamoğlu ve Yıldırım'ın 23 Haziran stratejisi ne olmalı?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Anayasa Mahkemesi'nden Hizb-ut Tahrir kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar!

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.