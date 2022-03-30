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Ramazan ayında aç susuz kalmamak için iftar ve sahurda ne yemeliyiz?

30.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyenler 16-17 saat aç ve susuz kalacak. Ramazan ayı boyunca hem ibadetlerini yerine getirmek hem de sağlığınıza dikkat etmek için iftar ve sahurda ne yediğiniz çok önemli bir hal alıyor. Ramazan boyunca sağlığınızın çok iyi olmasını istiyorsanız bu önerileri mutlaka uygulayın.

Ramazan ayında aç susuz kalmamak için iftar ve sahurda ne yemeliyiz?

11 Sultanı Ramazan ayı boyunca Müslüman alemi oruç ibadetini yerini getiriyor. Uzmanlar Ramazan'da doğru beslenmeme nedeniyle gün içerisinde açlık ve susuzluk yaşamanın yanı sıra vücut bağışıklığının düşebileceğini ve birçok sağlık sorunu yaşanabileceğini belirtiyor.

Ramazan ayında 16-17 saat boyunca aç ve susuz kalacak olan vücudumuz iftar saatinde saatlerce aç kalmanın verdiği tepkiyle aşırı ve hızlı yeme isteğine kapılabilir. İftarda yavaş yemek yemeye özen gösterirseniz sindirim sistemini de daha rahat hareket edecektir.

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN

İftarda yağlı, kızartılmış, çok baharatlı, yüksek kalori içeren; börekler, dolmalar, kızartmalar ve şerbetli tatlılar gibi gıdaları tüketmek yerine uzun süre aç kaldıktan sonra mideyi yormamak adına hafif gıdaların tercih edilmesi gerekiyor.

KÜÇÜK MOLALAR VERİN

İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan vücutta, kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği oluşur. Çok hızlı yemek yenildiğinde ve fazla miktarda enerjili yüksek besinler tüketildiğinde hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.

İFTARDA NE TÜKETİLMELİ?

İftarda orucunuzu mutlaka bir bardak suyla açınız. Yanında bir hurma veya birkaç tane zeytin de yiyebilirsiniz. Çorba ve sonrasında biraz mola vermelisiniz. Ana yemekler çok fazla yağ içeren, aşırı tereyağlı, aşırı salçalı ve baharatlı yiyecekler mideye zarar vereceğinden onun yerine az baharatlı sebze yemekleri veya pilav yerine et yemekleri tercih edilebilirsiniz.

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Fırında, ızgara veya haşlama şeklinde pişirilen et yemeklerini tercih edebilirsiniz. Sebze yemekleriniz ise az yağ ile kendi suyunun buharıyla pişmeli, fazla miktarda patates içermemelidir. Salatalarınızın yağı ve tuzu az olmalı, ağır soslar kullanılmamalıdır. Pide sıcak halde ve çok fazla tüketilmemelidir.

SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN

Uzmanlar Ramazan ayında kesinlikle ağır ve şerbetli tatlıları önermiyor. Ramazan ayı boyunca iftardan en az bir saat sonra hafif sütlü tüketilmeli önerisinde bulunuyor.

BOL SU İÇMEK ÇOK ÖNEMLİ

İftar ve sahur arası bol su tüketilmesinin çok önemli. Oruç tutarken gün içinde yeterli su içmediğinizde vücudunuz susuz kalır. Bu nedenle Ramazan’da da günlük ideal içmeniz gereken su miktarını tamamlamalısınız. İftarda başlangıçta midenizi şişirmemek için 1 bardak, yemek sırasında da 1-2 bardak su tüketebilirsiniz.

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