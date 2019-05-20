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Ramazan ayında alkol denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

Isparta’da gece yarısından sonra alkollü araç denetimi yapan trafik ekipleri, alkolmetre ile yaptıkları denetimlerde kanuna uygun olmayan nitelik taşıyan 2 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.Kentte trafik düzeninin sağlanması amacıyla Ramazan ayı içerisinde de alkol denetimlerini sürdüren Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısından sonra alkol uygulaması yaptı.Trafik ve asayiş ekiplerinin katıldığı uygulamada, durdurulan araç sürücülerine alkolmetre üfletildi, yolculara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.Yaklaşık 1 saat süren uygulamada toplam 22 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, alkollü şekilde araç başına geçen sürücüye rastlanılmadığı belirtildi.

Ramazan ayında alkol denetimi

Isparta’da gece yarısından sonra alkollü araç denetimi yapan trafik ekipleri, alkolmetre ile yaptıkları denetimlerde kanuna uygun olmayan nitelik taşıyan 2 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.
Kentte trafik düzeninin sağlanması amacıyla Ramazan ayı içerisinde de alkol denetimlerini sürdüren Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısından sonra alkol uygulaması yaptı.
Trafik ve asayiş ekiplerinin katıldığı uygulamada, durdurulan araç sürücülerine alkolmetre üfletildi, yolculara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Yaklaşık 1 saat süren uygulamada toplam 22 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, alkollü şekilde araç başına geçen sürücüye rastlanılmadığı belirtildi. Asayiş yönünden de herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan uygulamada, trafik ekipleri tarafından çeşitli maddelerden 2 araç sürücüsüne ise 218 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.
Emniyet ekiplerinin, Ramazan ayı içerisinde de alkol ve diğer denetimleri sürdüreceği bildirildi.

Ramazan ayında alkol denetimi

Ramazan ayında alkol denetimi

Ramazan ayında alkol denetimi

Ramazan ayında alkol denetimi

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