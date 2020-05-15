HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ramazan ayında bağışıklığı güçlendirmek mümkün mü?

Ramazan ayında bağışıklığı güçlendirmek mümkün mü?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs etkisini sürdürmeye devam ederken, son günlerde salgının hafifleyip hafiflemediği ve önlemlerin önemsenmediği yönünde tartışmalar da gündeme gelmeye başladı. Tartışmalar güçlenerek devam ederken, salgından korunmak için bağışıklığın güçlü tutulması ile ilgili uyarılar da gündemden düşmüyor.

Ramazan ayında bağışıklığı güçlendirmek mümkün mü?

Son derece karmaşık bir yapısı olan bağışıklık sistemimiz; antikorlar, hormonlar, vitaminler gibi maddeler ile beyaz kan hücreleri, dalak, timus ve kemik iliği gibi organlar ve lenfatik sistemle birlikte kusursuz bir uyum içinde çalıştığında güçlü oluyor. Bağışıklık sistemimizin işlevlerini yerine getirirken bir sorunla karşılaşmaması için günlük alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayan Acıbadem Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya beslenmemizden hareketlerimize dek önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İFTAR SOFRASINDA BU BESİNLERİ İHMAL ETMEYİN

Güçlü bir bağışıklık sisteminin en önemli kuralı; yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı edinmek. Bu durum Ramazan döneminde daha da büyük önem arz ediyor. Bağışıklık sistemini koruyan A, C, D ve E vitaminlerinin yanı sıra selenyum, potasyum, çinko ile demir gibi vitamin ve mineralleri içeren besinlerin düzenli tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya “Günlük yiyeceğinizin yarısı meyve ve sebzelerden oluşmalı. Çorbalarınızda sebze olmasına özen gösterin. İftar masasında tabağınızın yarısında sebze, kalanında da kırmızı et, tavuk, balık, fasulye, mercimek, yumurta, bulgur gibi protein yönünden zengin gıdalar olması bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir” diyor.

EGZERSİZ SÜRESİNİ GÜNLERE BÖLÜN

Güçlü bağışıklık sisteminin önemli anahtarlarından biri de egzersiz. Özellikle haftada 150 dakikalık egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisi bilimsel çalışmalar tarafından da ortaya konuyor. Ancak bu sürenin haftada bir kez yoğun ve yorucu egzersiz yapmak yerine birkaç güne bölünmesi gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya yoğun egzersizin vücutta stres yaptığını, kaygı hormonlarının üretimine yol açarak bağışıklık sistemini zayıflatan etkilere yol açtığını anlatarak “Uygun ağırlıklar kaldırmak ya da sadece kendi vücut ağırlığımızı kullanarak yapabileceğiniz egzersizler kan dolaşımını hızlandırarak kaygınızı azaltır, mutluluğunuzu artırır. Ayrıca düzenli egzersiz kilo almanızı da önler. Ancak oruç tutarken hareket yoğunluğuna dikkat etmeniz gerekli” diye bilgi veriyor.

UYKU DÜZENİ ŞART

Uzun süre evde kalmak özellikle Ramazan döneminde sahura kalkmak uyku ve uyanıklık döngüsünü etkiliyor. Ancak bağışıklık sistemi için önemli olan hormonların gece salındığını unutmadan bu düzeni yeniden kurmak gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya düzenli olarak 7-8 saat uyuyan kişilerde hormon salınımının dengede olduğunu belirterek bunun da enfeksiyonlara karşı vücudu güçlü hale getirdiğini belirtiyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya ayrıca sigara ve tütün ürünleri kullanımının da bağışıklık sistemini zayıflattığını hatırlatarak “Bu süreci kötü alışkanlıklarınızı bırakmak için değerlendirebilirsiniz” diyor.

İLACINIZIN SAATLERİNİ DÜZENLEYİN

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin mutlaka ilaçlarını hekim kontrolünde düzenlemesi gerektiğini belirterek, aksi halde ilaç kullanımının ihmal edilmesinin ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguluyor. Koronavirüs sürecinde pek çok kişinin vitamin veya besin takviyelerine yöneldiğine de dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya şu uyarılarda bulunuyor: “Sürekli kullandığınız ilaç varsa besin ve vitamin takviyesini doktorunuza danışmadan almayın. Çünkü bu takviyeler ilaçlarla etkileşime girerek etkilerini azaltabiliyor ya da organlarda harabiyete yol açabiliyor. Vitamin ve mineraller bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması için gerekli olsa da, bunları fazla almanın bağışıklık sisteminin gücünü artıracağına dair hiçbir kanıt yok. Ayrıca fazlası alerjiye de neden olabilir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Kalp hastaları! Pandemi döneminde bu detaylar hayat kurtarıyorKalp hastaları! Pandemi döneminde bu detaylar hayat kurtarıyor
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İftar-sahur arasında yapılması ve kaçınılması gerekenler! Kimse dikkat etmiyor...

İftar-sahur arasında yapılması ve kaçınılması gerekenler!

Bu yöntemler ayak kokusunu tarihe karıştırıyor! Karbonat, çay...

Bu yöntemler ayak kokusunu tarihe karıştırıyor! Karbonat, çay...

Kalp hastaları koronavirüse karşı hangi önlemleri almalı? Sigara kullanıyorsanız...

Kalp hastaları! Pandemi döneminde bu detaylar hayat kurtarıyor

Koronavirüs sonrası iyileşen hastalar damgalanma travması yaşıyor!

Koronavirüs hastaları damgalama travması yaşıyor!

Koronavirüse karşı evden çalışıyoruz ama... Bunlara dikkat!

Koronavirüse karşı evden çalışıyoruz ama... Bunlara dikkat!

Pembe Rota ile 10 bin kadına ücretsiz muayene

Pembe Rota ile 10 bin kadına ücretsiz muayene

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.