Ramazan ayında bağışıklığı güçlendirmek mümkün mü?

Son derece karmaşık bir yapısı olan bağışıklık sistemimiz; antikorlar, hormonlar, vitaminler gibi maddeler ile beyaz kan hücreleri, dalak, timus ve kemik iliği gibi organlar ve lenfatik sistemle birlikte kusursuz bir uyum içinde çalıştığında güçlü oluyor. Bağışıklık sistemimizin işlevlerini yerine getirirken bir sorunla karşılaşmaması için günlük alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayan Acıbadem Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya beslenmemizden hareketlerimize dek önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İFTAR SOFRASINDA BU BESİNLERİ İHMAL ETMEYİN

Güçlü bir bağışıklık sisteminin en önemli kuralı; yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı edinmek. Bu durum Ramazan döneminde daha da büyük önem arz ediyor. Bağışıklık sistemini koruyan A, C, D ve E vitaminlerinin yanı sıra selenyum, potasyum, çinko ile demir gibi vitamin ve mineralleri içeren besinlerin düzenli tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yenidünya “Günlük yiyeceğinizin yarısı meyve ve sebzelerden oluşmalı. Çorbalarınızda sebze olmasına özen gösterin. İftar masasında tabağınızın yarısında sebze, kalanında da kırmızı et, tavuk, balık, fasulye, mercimek, yumurta, bulgur gibi protein yönünden zengin gıdalar olması bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir” diyor.