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Ramazan ayında su tüketimine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.05.2019 13:19 | Son Güncelleme

Diyetisyen Saliha Dülgeroğlu, Ramazan ayı beslenmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kaydederek, 18 saati bulunan oruç süresinden dolayı özellikle su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.Dülgeroğlu, soğuk havalarda başlayan mübarek Ramazan ayının ortalarına yaklaştıkça hava sıcaklıkların da hissedilir derecede artış gösterdiğini hatırlattı.

Ramazan ayında su tüketimine dikkat

Diyetisyen Saliha Dülgeroğlu, Ramazan ayı beslenmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kaydederek, 18 saati bulunan oruç süresinden dolayı özellikle su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.
Dülgeroğlu, soğuk havalarda başlayan mübarek Ramazan ayının ortalarına yaklaştıkça hava sıcaklıkların da hissedilir derecede artış gösterdiğini hatırlattı. Dülgeroğlu, yaklaşık 18 saat oruçlu kalınan bu ayda açlık süresinin daraltılması açısından mutlaka sahurun yapılması gerektiğine dikkat çekerken şöyle devam etti:
“Sahurda protein grubuna ağırlık verilen bir beslenme yapılmalı. Aynı zamanda doğru karbonhidrat ve yağ kullanımı gerekli. Süre içerisinde iftar ve sahur aralığında en az 2,5 - 3 litre civarından su tüketilmesi de sağlık bir oruç için önem taşımaktadır. Özellikle sıcak seyreden bu havalarda çay - kahve tüketimi yerine su tercih edilmesinde büyük fayda vardır. Hava sıcaklıkları kalan Ramazan günlerinde daha da artacağı öngörüldüğü takdirde özellikle oruç açılırken soğuk yerine kesinlikle oda sıcaklığındaki su ile oruç açılması mide kramplarının önüne geçecektir. Bununla birlikte Ramazan pidesi tüketilmeli, fakat porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat edilmeli. İftar sofralarına da çorba ile başlanılması mide sağlığına destek olacak önemli bir faktördür.”

Ramazan ayında su tüketimine dikkat

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